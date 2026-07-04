Dat dispărut timp de 10 zile în drum spre Cupa Mondială, un bărbat a fost găsit de poliție într-un bar din Barcelona

Dispariția bărbatului a îngrijorat familia și autoritățile

Michael Hewitt, un susținător pasionat al echipei Leeds United și al naționalei Angliei, a părăsit Marea Britanie pe 20 iunie, având ca destinație finală Boston, SUA. Scopul călătoriei sale era să urmărească meciul dintre Anglia și Ghana la Cupa Mondială.

Însă planul său includea o escală în Barcelona. După 21 iunie, toate contactele cu familia sa au încetat. Telefonul său mobil era deconectat, iar îngrijorarea a crescut rapid.

Familia lui Hewitt a inițiat apeluri disperate pe rețelele sociale și a alertat atât autoritățile britanice, cât și poliția spaniolă. În plus, Interpol a fost implicată în căutări. Potrivit portalului de știri citat anterior,, anchetatorii au verificat dacă pașaportul său fusese utilizat pentru a intra în Statele Unite, dar s-a confirmat rapid că Hewitt nu urcase niciodată în avionul spre Boston.

Cum s-a pierdut suporterul englez în Barcelona

Situația s-a dovedit, în cele din urmă, mult mai banală decât se temea toată lumea. La scurt timp după ce a ajuns în Barcelona, Michael Hewitt și-a pierdut telefonul mobil, care conținea biletele de avion și contactele familiei.

Incapabil să-și continue călătoria fără documentele electronice, bărbatul a decis să rămână în oraș. Fotografie cu caracter ilustrativ: Shutterstock

„Avea pașaportul, portofelul și suficienți bani la el, așa că nu a considerat necesar să contacteze ambasada britanică”, a explicat fratele său, Gary, pentru The Sun.

Lipsit de mijloacele de comunicare, Hewitt nu a fost conștient de eforturile ample desfășurate pentru a-l găsi.

Polițiștii l-au găsit într-un pub din Barcelona, urmărind meciul

În tot acest timp, în loc să fie îngrijorat, Hewitt s-a bucurat de șederea sa în Barcelona. A petrecut zilele urmărind meciurile Angliei în diverse pub-uri din oraș, complet ignorant la faptul că devenise unul dintre cei mai căutați suporteri ai Cupei Mondiale din 2026.

După zece zile de căutări intense, un indiciu-cheie a condus autoritățile la locația sa. Potrivit unui raport citat de The Telegraph, ambasada britanică din Spania a reușit să-l localizeze identificând hotelul în care era cazat, folosindu-se de tranzacțiile sale bancare.

„Cu familia noastră, ne-am dorit disperat un final simplu, dar fericit, pentru acest episod oribil, și iată că l-am avut”, a declarat Gary Hewitt, exprimându-și ușurarea și amuzamentul față de întreaga situație.