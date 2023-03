Cu ani în urmă, Anamaria Prodan avea o relație foarte bună cu Gigi Becali, pe care îl ajuta des să transfere fotbaliști, dar și antrenori de fotbal. Neînțelegeri au apărut între ei, s-au certat de multe ori în spațiul public din cauza transferurilor și uneori chiar și din cauza lui Laurențiu Reghecampf.

„Cunoşti o persoană de atât de mult timp şi stai la ea în casă, o vizitezi de atâtea ori…”

Gigi Becali a declarat de multe ori că antrenorul Reghecampf avea amantă și că Anamaria Prodan știa, însă era de acord situația. Toate aceste acuze, scandaluri, replici dure au ajuns și la urechile lui Sarah Dumitrescu, fiica de 23 de ani a Anamariei Prodan. Recunoaște că a fost afectată. „Da, au durut atacurile lui Gigi Becali.

Cunoşti o persoană de atât de mult timp şi stai la ea în casă, o vizitezi de atâtea ori… Eram ca o familie. E greu să vezi că nu mai e aşa şi că sunt atacuri unul contra celuilalt. Mereu am încercat să îi las pe ei şi să îmi văd de treaba mea şi de cariera mea. Dar e greu când vezi aşa ceva la televizor”, a spus Sarah Dumitrescu pentru as.ro.

Tânăra, care joacă baschet, a încercat mereu să stea departe de scandalurile din mass-media. „Noi, copiii, am încercat să nu lăsăm să ne afecteze. E situaţia lor. Ei sunt adulţii, ei trebuie să îşi regleze ce vor între ei.

Dar e greu să nu facă parte şi din viaţa noastră. Pe stradă, oriunde, mereu ţi se va atrage atenţia de ceea ce se întâmplă. Dar încerc să trec cu vederea”, a mai explicat fiica impresarei.

Ce a spus Gigi Becali despre Anamaria Prodan

În urmă cu aproximativ doi ani, Anamaria Prodan și Gigi Becali au fost în atenția presei cu un scandal pornit de la transferul fotbalistului Denis Mann. Atunci, omul de afaceri a spus că nu va mai colabora niciodată cu impresara.

„Nu mai vorbesc în viața mea cu Ana, nici n-o să mai vorbesc în viața mea. Nu mai discut în viața mea cu femei. Eu am primit oferta de la Ana, na, că trebuie să-i pronunț și numele acum, dar n-o voi mai face. Îți dau cuvântul că nu mai vorbesc în viața mea cu Anamaria, îi dau bună ziua, dar nu mai discut cu femei, care e problema?

Problema a fost că ea, când mi-a trimis mie ofertă de 10.000.000 de euro, cu o oră înainte vorbisem cu patronul Parmei și mi-a făcut ofertă de 13.000.000 plus 2.000.000 bonusuri, iar ea făcea ofertă de 10.000.000 plătibili în patru ani? Tu îți dai seama că eu vorbeam? Ce să zic atunci? Nu mă interesează de ea. Eu am greșit. Eu nu mai lucrez cu femei. Femeia e frumoasă acolo, manechin”, a declarat patronul lui FCSB la ProX.

