După ce luni, 4 aprilie, Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf s-au întâlnit la cel de-al doilea termen al divorțului, săptămâna viitoare impresara se va întâlni și cu Corina Caciuc la tribunal. Fiica regretatei Ionela Prodan a anunțat că actuala parteneră a soțului ei este deranjată de faptul că aceasta vorbește despre ea.

Corina Caciuc a dat-o în judecată pe Anamaria Prodan, pentru că impresara ar fi denigrat-o public și i-ar fi adus acuzații grave.

„Săptămâna viitoare am proces cu amanta, căci e tare supărată că eu vorbesc despre ea! Vorbesc faptele și ziarele. Eu doar citesc și mă minunez. Am să aduc martori ca să închidem și acest dosar și Reghecampf să înțeleagă că dacă nu a învățat să fie bărbat lângă mine atâția ani, nu mai are cum să învețe acum și va rămâne așa cum este astăzi pentru totdeauna. De râsul tuturor bărbaților! Și de râsul fetelor de oraș!”, a spus Anamaria Prodan pentru Antena Stars.

Anamaria Prodan: „Amanta lui nu există în ecuație”

Impresara nu mai vrea să audă de Corina Caciuc, însă mărturisește că de multe ori îi este rușine să mai iasă din casă în urma a ceea ce a făcut antrenorul de la Universitatea Craiova.

„Amanta lui nu există în ecuație. Ea s-a anonimizat de când s-a născut. Dacă nu era asta la Reghe, era alta, cum au fost multe. Deci cu această femeie chiar nu ne batem capul. Ea este ziare la fotografiile cumplite ale ei din cluburi de noapte. Ne este rușine să ascultăm poveștile arhicunoscute în oraș, de ne este rușine să intrăm în restaurante. Ne este rușine să ne uităm în ochii bărbaților din oraș care ar face pe oricine să fugă învârtindu-se! Ferească Dumnezeu să ai dosare de prostituție, droguri sau ce vedem toți prin ziare. Videouri de genul Kamara, cu sfaturi la 18 ani să mergi la doctor să te tratezi, la școală, cumplit. Horror! Dacă pe Reghe nu-l interesează, ne bucurăm pentru el că și-a găsit dragostea”, a mai spus Anamaria Prodan.

„El este supersupus și când amanta ridică tonul, îi stă inima”

Vedeta declară că soțului ei i-ar fi teamă de actuala parteneră și din acest motiv ar avea această atitudine față de familie. Anamaria Prodan îl acuză pe Laurențiu Reghecampf că i-ar fi făcut pe copii să se certe între ei. Sarah, fiica mijlocie a impresarei, a izbucnit în plâns când l-a văzut pe Luca Reghecampf, care a ignorat-o total când a văzut-o la Judecătoria Buftea.

„Și îl rugăm, din nou, public, să vină să divorțeze. După, îi e greu să mai stea cu bani de țigări în buzunar dacă amanta vede că nu vrea să divorțeze. V-am spus, el este supersupus și când amanta ridică tonul, îi stă inima. Vorbește despre copii? Păi poate îl învață cineva că divorțează de Anamaria, nu de copiii lui. Nu ai cum să învrăjbești frații între ei. Nu ai voie ca părinte să faci așa ceva! Dimpotrivă, tu ai datoria să-i aduni pe toți în jurul tău. Reghe a adunat în jurul lui fete de oraș. Le deschidea afaceri pe banii familiei și după, alea îl țineau acasă la nevastă”, a mai zis Anamaria Prodan pentru Antena Stars.

