Anamaria Prodan, decizie radicală după ce a anunțat divorțul de soț. „A fost momentul în care am hotărât să-mi iau copiii și să mergem mai departe”

„Pentru mine a fost momentul în care am hotărât să-mi iau copiii, ca un vultur, și să mergem mai departe și să ieșim din toată nebunia asta, să nu mai dăm socoteală, să nu mai dăm interviuri, să nu mai vorbim. Este un moment urât din viața noastră pe care noi l-am șters cu buretele și mergem mândri mai departe. Familia asta, Prodan, va sclipi mereu. Este o viață de film!”, a spus Anamaria Prodan la Antena Stars, citat de Spynews.

„În această carte sunt începuturile mele, capitolul cel mai frumos din această carte îi este dedicat fostului meu soț, este un omagiu adus lui, adus iubirii în care eu am crezut foarte tare și este o mulțumire pentru că mi-a dăruit un copil.

Eu întotdeauna o să-i fiu lui alături, el știa asta, dacă-mi va cere ajutorul eu și copiii mei o să-l ridicăm. Până am reușit să înțelegem exact despre ce este vorba și să nu cerem mai mult decât ceea ce se poate, da, am fost siderați toți, sunt lucruri urâte pe care eu și copiii mei au decis să le îngropăm. L-am uitat de mult, eu am învățat să iert”, a mai spus sexy impresara.

„Este normal să lupți, pentru copiii mei și pentru fostul dom soț să încerc să-l salvez până în ultima secundă. Să-l salvez la modul să nu-și piardă absolut toată demnitatea și toată mândria.

Nu s-a putut, fiecare merge pe drumul lui, fiecare alege ce coloana vertebrală să aibă și ce demnitate să aibă. Eu știam și am știut din totdeauna, doar că eu sunt Anamaria Prodan, sunt unică și trebuie întotdeauna să-mi duc lucrurile la capăt perfect.

Eu voi pleda până la final pentru noțiunea de familie, pentru demnitate, iubire și respect. Iubirea este ceva superb, un sentiment care te înalță, trebuie să înțelegi iubirea”, a încheiat fiica Ionelei Prodan.

Citeşte şi:

Frankfurter Allgemeine Zeitung citează jurnaliștii Libertatea despre România: „Riscul ca banii europeni să genereze nu integritate și prosperitate, ci mai multă corupție și incompetență”

Ministrul educației, despre învățătoarea amenințată cu moartea după ce a vorbit elevilor despre vaccinare: „Am sunat-o să-i spun că o susțin. Sunt mândru de ea“

Cum e să vizitezi viitorul a 15 țări în trei zile, într-o aventură ruptă din filmele SF

PARTENERI - GSP.RO Divorțul Laurențiu Reghecampf - Anamaria Prodan. S-a ajuns la înjurături și jigniri: „S-a întrecut orice limită de bun simț””

Playtech.ro Doliu imens pentru Serghei Mizil: Este cea mai tristă zi din viaţa mea

Observatornews.ro "Bate Poliţia ăsta, bă!". Doi polițiști locali, luați la pumni în centrul Timişoarei, în miez de noapte

HOROSCOP Horoscop 24 octombrie 2021. Berbecii au parte de o zi care îi invită la recunoașterea unor erori față de sine

Știrileprotv.ro Din 7.000 de angajați ai Primăriei Capitalei, 1.500 nu fac nimic, dar sunt păstrați în funcții

Telekomsport Calvar pentru o tânără. Ce a putut să păţească după 10 partide de amor într-un timp atât de scurt

PUBLICITATE Curățarea nu este același lucru cu dezinfectarea. Află care sunt diferențele