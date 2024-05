„Dacă ar face chestia asta, nu aș face nimic. Aș pleca mai departe, căci la câte am trăit în viața mea, cumva, nu mă mai atinge nimic, nu mă mai lovește nimic. Noi am discutat lucrul ăsta din prima secundă în care am hotărât să rămânem împreună și s-a uitat la mine și mi-a zis: Baby, ce mi-ai povestit tu și ce aud eu din oraș, eu nu am în vocabular.

Eu nu am trăit niciodată și nu am gândit niciodată că un bărbat poate să-și înșele iubita sau soția. Când auzi așa ceva, la 37 de ani… Cum? Tu nu ți-ai înșelat nicio iubită? Și el mi-a zis că nu. Mai există așa ceva? Nu se mai nasc bărbați, toți sunt șmecheri dacă au trei amante, dar ei nu-și pot satisface nevasta!”, a spus Anamaria Prodan, potrivit Wowbiz.

Anamaria Prodan a vorbit și despre nuntă, deși până acum nu a fost cerută în căsătorie. „O să mă mărit într-o zi, dar nu am zis că mă mărit mâine. Am zis de fiecare dată, îmi doresc o nuntă făcută pentru mine, pentru familia mea, pentru copiii mei, pentru prietenii mei.

Până acum am făcut nunți pentru alții, să îi mulțumesc pe toți. Nu mai vreau. Vreau să am o nuntă cu el și să fie o nuntă pentru noi.(…) Eu mereu vorbesc de căsătorie, dar la ce nivel, vorbesc de ce mi-aș dori. Niciodată nu i-am spus să mă ceară de nevastă.

Eu mi-am cerut toți bărbații în căsătorie și atunci asta nu o să o mai fac. În schimb, Ronald e un om atât de discret, încât și nebunia asta a vieții mele cumva m-a făcut să fac tot ce este în putința mea omenesc pe pământ să închid toate războaiele pe care le am, pentru că el nu merită așa ceva. Nu merit nici eu și nici copiii mei”, a declarat Anamaria Prodan, la „Fiță cu Adiță”.

