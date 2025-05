Divorțați oficial abia în 2024, dar separați din 2022, Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf au continuat să se atace de-a lungul ultimilor ani. Asta chiar dacă impresara are acum o nouă relație, cu boxerul Ronald Gavril, iar antrenorul se iubește cu femeia care i-a dăruit deja doi copii, Corina Caciuc.

Anamaria Prodan spune că s-a născut milionară

Invitată recent în podcastul lui Viorel Grigoroiu, Anamaria Prodan a lansat un nou atac dur la adresa fostului ei soț, afirmând că acesta s-a împrumutat de bani la Ionela Prodan, nimeni alta decât mama impresarei.

„Nu am avut nimic în afară de două sau trei căsuțe cu Laurențiu Reghecampf. O casă la Snagov și două apartamente. Pentru o viață de om? Eu sunt Anamaria Prodan, nu uitați, de când m-am născut. Mama mea, despre care fostul meu soț spunea: «Cine, domnule?»… Am un dosar mare cu semnăturile lui Reghe, cam câți bani a luat împrumut de la mama mea. Milioane! Deci eu am fost milionară de când am deschis ochii pe pământul acesta. Nu am avut niciodată nevoie de un bărbat să mă facă milionară.

Eu când îi aud: «A făcut-o Reghe». Stai să ne liniștim. Păi, înainte să apară Reghe de prin Germania, liga a doua, eu aveam, dacă vă aduceți aminte, cu Adrian Mutu, compania de impresariat și deja aveam în companie cei mai importanți fotbaliști și antrenori ai României”, a spus Anamaria Prodan în podcastul „Tare de tot”.

Antrenorul are sechestru pe tot ce deține alături de impresară

Apoi, în fața jurnalistului Viorel Grigoroiu, Anamaria Prodan a mai precizat că ea a fost bărbatul în toate relațiile pe care le-a avut până în prezent.

„Eu când îi aud… Bine, toți frustrații care citesc ceva în ziar: «Are dreptate săracul Reghe». A doua zi citesc altceva: «Nenorocitul de Reghe, are dreptate Prodanca». Oameni care merg după vânt. Dar eu nu am avut nevoie în viața mea de niciun leu, de absolut nimic de la un bărbat. Da, e adevărat, eu am fost bărbatul în relațiile mele. Mi-am asumat, așa am crescut! Am greșit că trebuia să fiu femeie, să-i las pe ei să muncească, să le sară capacele, să-mi dea ce visam eu noaptea.

Căci astăzi primesc… Să știi că de la Dumnezeu primesc. Nu s-a deschis niciodată partajul. Păi trebuie să fie și bani, ca să se deschidă un partaj. Asta-i adevărat, nu? Deocamdată sunt sechestre puse pe tot ce are el cu mine”, a mai afirmat Anamaria Prodan pe YouTube.

