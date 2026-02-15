Indemnizația se acordă în funcție de veniturile anterioare, însă este supusă unor plafoane minime și maxime stricte.

Câți bani primesc părinții

Cuantumul indemnizației lunare nu este fix, ci se calculează ca 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni, din cei doi ani anteriori nașterii copilului.

Totuși, legea impune limite clare, indiferent de salariul avut anterior:

Plafonul minim garantat: 1.650 de lei lunar;

Plafonul maxim: 8.500 de lei lunar.

În cazul familiilor cu gemeni, tripleți sau multipleți, indemnizația se majorează cu 50% pentru fiecare copil, începând cu al doilea.

De asemenea, dacă apare o nouă sarcină în timpul concediului, drepturile bănești se recalculează.

Cine este eligibil

Pentru a beneficia de acest concediu, solicitantul (mama sau tatăl) trebuie să fi realizat venituri supuse impozitului timp de cel puțin 12 luni în ultimii doi ani dinaintea nașterii.

Sunt luate în calcul:

Salariile;

Veniturile din activități independente;

Drepturile de proprietate intelectuală;

Veniturile din activități agricole.

Concediul se acordă până când copilul împlinește 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copiilor cu handicap.

Stimulentul de inserție

Părinții care decid să revină în câmpul muncii înainte de terminarea concediului beneficiază de un „stimulent de inserție”.

Dacă revenirea se face înainte ca bebelușul să împlinească 6 luni (sau 1 an pentru copilul cu handicap), stimulentul se acordă până la vârsta de 3 ani (respectiv 4 ani).

Pe toată durata plății stimulentului sau a indemnizației, angajatorul nu are voie să concedieze salariatul, cu excepția situațiilor de faliment sau reorganizare judiciară.

Cererea trebuie depusă la agenția teritorială pentru plăți și inspecție socială (AJPIS) de la domiciliu, în termen de maximum 60 de zile lucrătoare de la terminarea concediului de maternitate.

Documente necesare

Cerere tip;

Actul de identitate al părintelui solicitant;

Certificatul de naștere al copilului;

Adeverință de la angajator (venituri, perioada de activitate);

Dovada suspendării contractului de muncă;

Extras de cont (pentru virarea banilor).

