Obiectivul constructorului

Constructorul Retter, parte a asocierii Pizzarotti – Retter, a anunțat că a reluat lucrările în forță imediat după sărbătorile de iarnă.

Obiectivul asumat este deschiderea circulației pe segmentul vital dintre DN1A (Mogoșoaia – Buftea) și DN1 (Corbeanca) în luna mai 2026.

Dacă acest termen va fi respectat, tronsonul va fi dat în trafic cu aproape un an mai devreme față de data contractuală (aprilie 2027).

Comunitatea online a pasionaților de infrastructură speră chiar ca, în ritmul actual, întreaga secțiune nordică a A0 să fie finalizată integral până la sfârșitul anului 2026.

Istoricul contractului

Lotul 1 Nord are o istorie zbuciumată. Licitația pentru acest segment, lansată inițial pe 6 iunie 2019, a durat peste patru ani, devenind un studiu de caz negativ în manualele de achiziții publice din cauza contestațiilor și a birocrației.

Constructor: Asocierea Pizzarotti – Retter;

Valoare contract: 815,07 milioane de lei (fără TVA);

Sursa de finanțare: Fonduri europene nerambursabile;

Termen: 34 de luni (12 luni proiectare + 22 luni execuție).

