Membrii echipei albastre au continuat forma bună, iar de această dată s-au impus fără mari probleme în jocul pentru Imunitate. Cu o Maria dornică să demonstreze că locul ei este în această competiție, au obținut totemul și vor păstra formula actuală și etapa viitoare.

De cealaltă parte, Faimoșii s-au văzut nevoiți să meargă la jocul pentru Imunitate Personală, unde după o luptă foarte strânsă între Larisa și Andreea, cea din urmă a reușit să obțină colanul și dreptul de a trimite pe cineva la Duel.

În doar câteva ore, show-ul merge mai departe, iar acțiunea arde! Triburile revin pe teren cu gânduri diferite – Războinicii vor să completeze prima lor săptămână de câștiguri, în timp ce Faimoșii au nevoie de hrană și de recompensa pusă în joc. Cine va reuși să obțină victoria, rămâne de văzut.

Discuțiile ating un nou apogeu la Consiliul Tribal. Ambele echipe vor da cărțile pe față și vor povesti despre lucrurile care nu funcționează, așteptând reacții și comentarii de la cei implicați! Tot atunci, e vremea votului și a trimiterii la Duelul de eliminare. Rămâne de văzut cine va pleca acasă, în urma eliminării.

