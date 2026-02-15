Mai multe incendii în port

Două persoane au fost rănite după ce un rezervor de petrol, un depozit şi mai multe terminale au fost avariate în satul Volna, unde se află portul Taman, a declarat Kondratiev într-o postare pe Telegram.

1/

For several hours, the UAVs exhausted the air defense system in the Krasnodar Krai. (Ruzzia)



Explosions were heard in Krasnodar, Novorossiysk, Gelendzhik, Slavyansk-on-Kuban, Sochi, Anapa, Tuapse, and Adygea. pic.twitter.com/cgyWbXVYSa — Lew Anno Support#Israel #Ukraine 24/2-22 (@anno1540) February 15, 2026

Peste 100 de persoane au acționat pentru stingerea mai multor incendii în port.

Volna se află la est de Crimeea anexată și la aproximativ 325 de kilometri de teritoriul aflat sub controlul Ucrainei, în apropierea orașului Nikopol.

Atacul cu drone a durat câteva ore

Atacuri separate asupra oraşului Soci şi a satului Iurovka, aproape de oraşul de coastă Anapa, au provocat, de asemenea, pagube, însă mai puţin semnificative, a adăugat el.

🚨Massive #attack on #KrasnodarKrai: two injured, oil facilities damaged



Krasnodar Krai came under attack from Ukraine on Sunday night, the regions governor, Veniamin Kondratyev, reported.



“Damage has been recorded in the settlement of Volna in the Temryuk district, in Sochi,… pic.twitter.com/8RIza8Bhez — News.Az (@news_az) February 15, 2026

Atacul cu drone, care a durat câteva ore, a distrus sistemele de apărare aeriană din Ținutul Krasnodar, iar explozii s-au auzit în mai multe localități din întreaga regiune, a transmis canalul de Telegram Exilenova+.

Kievul consideră infrastructura energetică rusă drept o țintă militară legitimă deoarece aceasta finanțează direct războiul. Ucraina atacă în mod regulat infrastructura militară din adâncul teritoriului Rusiei, pentru a tăia fluxul de bani către bugetul militar.

Pe de altă parte, infrastructura energetică a Kievului a fost din nou vizată de atacuri cu drone, rachete de croazieră și rachete balistice lansate de Rusia în dimineața zilei de 13 ianuarie. Explozii puternice au fost raportate în capitală la ora locală 1.10 și, ulterior, la 8.30.

Pentru 45 de zile, trupele ruse din estul Ucrainei au fost ținute pe loc de un vehicul terestru fără pilot, DevDroid TW 12.7, echipat cu mitralieră grea. Robotul autonom, controlat de la distanță, a respins atacurile ruse, chiar și sub acoperirea ceții, conform declarațiilor comandantului Mikola Zinkevici pentru The Telegraph.



