În urmă cu câteva săptămâni, în diferite interviuri, Anamaria Prodan dezvăluia că la aniversarea ei de 50 de ani va face o petrecere mare, cu mulți invitați. Impresara s-a și ținut de curând, aseară, la un restaurant din apropiere de București, ea și-a sărbătorit ziua în avans, căci abia mâine e ziua ei de naștere.

La aceeași petrecere a fost celebrat și Codrin Ștefănescu, bunul ei prieten, el pe 20 decembrie va împlini 53 de ani. Amândoi au fost celebrați, s-au distrat până aproape de dimineață alături de zecii lor de invitați. Atmosfera a fost întreținută de mai mulți artiști printre care Jean de la Craiova, Elis Armeanca, dar și Tzancă Uraganul.

Au dansat, s-au distrat, au servit preparate alese, dar cel mai așteptat moment a fost cel al torturilor. Anamaria Prodan a avut unul spectaculos, alb cu auriu, iar Codrin Ștefănescu unul alb cu decorațiuni albastre.

Alături de ea, Anamaria Prodan a avut cele mai importante persoane, pe Bebeto, băiatul ei și al Laurențiu Reghecampf, pe Sarah, fiica cea mică din mariajul cu Tiberiu Dumitrescu, dar și prietenii apropiați, printre care și Andreea Tonciu.

Anamaria Prodan și Codrin Ștefănescu au fost iubiți

În urmă cu ani de zile, cei doi au avut o relație amoroasă. „Am fost împreună cu Anamaria prin 90, când eram puşti, din ’95 până în 96, ceva de genul ăsta. Mama o iubea pe Anamaria şi maică-sa mă iubea pe mine. La un moment dat, nu ne mai suportam, am căzut de acord să ne despărţim. Eram doua bucăţi de cremene. Pe vremea aia, ea era vedetă, avea emisiune, era singurul jurnalist de sport femeie. Era nebunie, vorbea despre scoruri, despre pariuri.

Când ieşeam cu ea în lume, toată lumea ştia de Anamaria Prodan şi am rămas într-o relaţie de prietenie. Asta se întâmpla cu mult înainte de a-l cunoaşte pe Reghecampf. Noi am rămas împreună ca fraţii şi până astăzi, avem o relaţie nemaipomenită. Amândoi am iubit-o imens pe Ionela. Amândoi am iubit-o imens pe mama.

I-am făcut ultima dată ziua de naştere a Ionelei cu puţin timp înainte de a muri şi i-am cântat „La mulţi ani”, ştiind că cancerul a mâncat-o şi simţea, îi dădeam curaj. Îi ziceam, „Hai, mai, Ionela că eşti roşie în obrăjori”. Mă leagă atât de multe amintiri de Anamaria, sunt prietenii mei şi ea, şi Reghecampf. Eram doi puşti frumoşi şi nebuni şi s-a întâmplat cu mult timp în urmă”, a declarat Codrin Ştefănescu la Kanal D acum ceva vreme.

Sunt colegi de partid

Acum, Anamaria Prodan și Codrin Ștefănescu sunt și colegi de partid. Pe Instagram, Anamaria Prodan a anunțat că se implică în politică. Impresara a dezvăluit că face parte din partidul fondat de Codrin Ștefănescu și Liviu Dragnea, Alianța pentru Patrie.

rintre altele, a spus că vrea să lupte pentru a schimba felul în care femeile sunt privite în societate. „Numai acele femei care au trecut prin situații similare știu cât de tare doare să vezi cum ți se destramă lumea pe care ai construit-o cu sacrificii, cu renunțări, în care ai pus toată ființa ta. Fiecare femeie mândră, orgolioasă, care își cunoaște adevărata valoare, care se prețuiește și are încredere în forțele ei, hotărâtă să lupte până la capăt pentru dreptate și pentru drepturile ei, știe ce simți când ești trădată. Cum rămâi fără respirație și vrei să mături totul în calea ta, să urli, să spargi, să distrugi totul, să îți smulgi pielea de pe tine și carnea de pe oase, în speranța deșartă că durerea trădării se va diminua cât de cât. Să te ferească Dumnezeu de îndrăzneala timidului și bătaia femeii! Laur a fost, alături de copiii mei, centrul universului meu. L-am ridicat, l-am așezat pe cel mai de preț piedestal, l-am promovat, i-am oferit întreaga mea viață, forță, bani, tot.

Iar recunoștința lui, respectul lui pentru că i-am închinat fiecare respirație a mea, îl știți: altă femeie, un copil cu ea, minciuni, lipsă de respect, lașitate”, se arată în scrisoarea ei deschisă postată pe Instagram, notează Fanatik.

