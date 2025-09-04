A venit momentul roastului! PRO TV aduce în fața publicului o nouă producție originală de divertisment, „La bine și la Roast”, un show de comedie curajos, plin de umor savuros și replici tăioase, care promite să ofere o experiență inedită atât telespectatorilor, cât și celor care au curajul să urce pe scenă.

Premiera emisiunii va fi miercuri, 10 septembrie, la 21:30, simultan la PRO TV și pe VOYO, iar protagonista serii va fi Anamaria Prodan.

Anamaria Prodan, prima vedetă din show-ul „La bine și la Roast”

Impresar cu o mână de fier și suflet de campion, Anamaria Prodan a schimbat regulile jocului în fotbal și a demonstrat că eleganța și puterea pot coexista în aceeași persoană. „Doamna fotbalului”, cum este adesea numită, este, de fapt, regina propriului univers, gata acum să arate că poate înfrunta și autoironia cu aceeași forță cu care a înfruntat provocările vieții și carierei.

Cunoscută drept una dintre cele mai puternice și influente femei din lumea sportului, Anamaria Prodan va fi prima vedetă care intră în ringul roastului, pregătită să încaseze glume acide și să facă față provocărilor venite atât din partea prietenilor săi, cât și din partea comedianților invitați.

Recomandări În culisele Power of Siberia 2. Ce dezvăluie acordul de gaze despre dependența Rusiei și influența crescândă a Chinei

„Pentru mine, a fost minunat, relaxant. Ne-am distrat pe cinste! În general, oamenii care au simțul umorului sunt inteligenți. Tocmai din acest motiv, noi toți ne-am distrat la filmări”.

Invitații din prima ediție

Alături de ea, pe scenă se vor afla oameni apropiați, care o cunosc cel mai bine și care, de această dată, o vor „roastui” fără rețineri: Adrian Mutu, Giani Chiriță, Florentin Petre, Florin Prunea și iubitul ei, Roland Gavril. Nici ei nu vor scăpa de replicile înțepătoare, fiind la rândul lor ținte ale umorului tăios.

De partea cealaltă, comedianții show-ului sunt pregătiți să aducă savoarea specifică genului roast: Bogdan Drăcea, Viorel Dragu, Ioana Luiza, Ioana State și Dan Frînculescu vor condimenta atmosfera cu glume irezistibile, ironii inspirate și momente memorabile.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

„La bine și la Roast, singurul show de comedie care poate avea urmări emoționale nu grave, ci foarte grave. Roastul este despre puterea acceptării, despre împăcarea cu sine, despre descoperirea propriilor vulnerabilități și alte pretexte ca să ne facem terci unii pe alții. Toate, pe scena Operei Române. Evident, cu cele mai bune intenții”, spune Răzvan Exarhu, roast masterul emisiunii.

Recomandări Madeline Potter, tânăra de etnie romă din grupul căldărarilor ajunsă profesoară la Universitatea din Edinburgh: „Am fost întrebată dacă am copilărit în căruță cu coviltir”

Publicul este invitat să descopere o nouă față a Anamariei Prodan și să se bucure de un spectacol de comedie unic, unde emoțiile, umorul și curajul se împletesc într-o experiență de neuitat. Nu ratați prima ediție „La bine și la Roast”, miercuri, 10 septembrie, la 21:30, la PRO TV și pe VOYO.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE