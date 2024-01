În prezent, Anamaria Prodan e fericită și pe plan profesional, dar și personal. De câteva luni trăiește o nouă poveste de iubire alături de Ronald Gavril, jucător român de box stabilit peste Ocean. La început, cei doi și-au ascuns relația, însă de Anul Nou ei s-au afișat împreună ca un cuplu.

Invitată în emisiunea lui Dan Capatos de la Antena Stars, Anamaria Prodan a povestit despre relația cu sportivul, dar și despre cariera ei. „Ce mai faci în zona afacerilor?”, a întrebat-o prezentatorul pe vedetă, care a dezvăluit ce afaceri are.

„Am norocul că de data asta nu mai construiesc carieră, el are”

Totodată, ea a făcut public faptul că alături de Ronald Gavril, iubitul ei, va lansa o gamă de suplimente sportive, dar și o linie vestimentară de haine pentru sportul de contact. Ea se ocupă de echipamentul pentru femei mai ales.

„Am compania imobiliară în Dubai, am brandul de bijuterii, am sălile de fitness, acum scoatem pe piață, eu și Ronald, o linie de suplimente de sală, linii de echipament sportiv, pentru că pe zona asta de contact trebuie să fie ceva frumos”, a zis Prodan, care a ales și numele liniei de haine.

„Da, am găsit numele. Este The Thrill, nickname-ul lui cu care luptă, Fiorul, și fiecare pe linia lui, eu pe partea de femei. (…) Eu am construit toată viața imagini, am construit cumva carieră și am norocul că de data asta nu mai construiesc carieră, el are și ne completăm foarte bine, pentru că eu sunt pe latura asta artistică, Rebecca (n.r. – fiica ei cea mare) pictează, cumva el ne lasă să alegem pe partea de beauty, iar tot ce înseamnă supliment sportiv este partea lui, el știe”, a explicat Anamaria Prodan la Antena Stars.

Anamaria Prodan vrea să îl aducă pe Ronald Gavril în România

În continuare, Anamaria Prodan a spus că are ambiții mari. Își dorește ca Ronald Gavril să lupte în România, tocmai de aceea s-a gândit la o gală specială pentru el. „Cumva am crezut întotdeauna că valorile trebuie să se întoarcă acasă, nu neapărat să locuiască aici, dar să aibă ceva aici și vreau să facem gală, vreau ca el să lupte, să aibă un meci foarte frumos aici și pentru o centură foarte importantă.

Am zis că nu vreau ca la Gala Bute, de aceea mă ocup eu, o să o fac privat, nu mă interesează să iau bani de la stat. Vreau ceva frumos și ceva unde românii să nu mai fie priviți ca săracii lumii. Unde să vină Floyd, Roy Jones, nume grele, pentru că ei fiind împreună, cred că ar fi cel mai frumos cadou pentru români. Să faci ceva profi, de calitate”, a mai declarat ea.

Cine e Ronald Gavril

Ronald „The Thrill” Gavril practică boxul la categoria semigrea, având un palmares de 24 de victorii (19 prin KO) și 3 înfrângeri, niciuna prin KO. El luptă în America de Nord, în State și în Mexic, și a câștigat cele două lupte pe care le-a avut în 2023. Averea lui, conform informațiilor din State, s-ar ridica undeva la 5 milioane de dolari, scrie Gazeta Sporturilor.

El are 37 de ani, e mai mic cu 14 ani decât Anamaria Prodan. În 2011, Ronald Gavril a trecut la boxul profesionist și în primul său meci, pe 1 decembrie 2011, la Costa Mesa, California, l-a învins pe Gilbert Gastelum prin KO tehnic. În luna mai 2012, Gavril s-a mutat la Las Vegas, unde locuiește în prezent.

