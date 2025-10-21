Plecând dintr-un apartament modest din Constanța și ajungând în topul Forbes al celor mai bogate femei din Statele Unite, Anastasia Soare a revoluționat industria de frumusețe aplicând principiile învățate la școala de artă și a cucerit un portofoliu strălucitor de cliente: Michelle Obama, Jennifer Lopez, Kim Kardashian sau Hailey Bieber.

Anastasia Soare a scris cartea „Conturul unui vis”

A ignorat băncile și persoanele care râdeau de visul ei și a demonstrat că pasiunea și determinarea pot învinge orice obstacol. Aceasta nu este doar povestea succesului unei femei, ci și o invitație sinceră de a crede din nou în tine și în visul tău, oricât de departe ar părea.

„Îți spun povestea mea ca să te inspir și să te încurajez să-ți asculți visurile, instinctul și vocea interioară. Să-ți creezi o viață plină de sens, de uimire și de împlinire, oricum ai defini tu aceste lucruri. Eu cred cu tărie că fiecare om are o contribuție unică de adus în lume. Poate că știi deja care este darul tău și ai un vis clar, dar nu ai avut încă curajul să-l urmezi. Sau poate încă îl cauți. În orice punct te-ai afla, îmi doresc să te ajut să-l descoperi și să-l eliberezi”, a spus Anastasia Soare despre cartea pe care afirmă că ar trebui să o citești înainte să renunți la visul tău.

„Într-o lume în care totul pare deja spus, făcut sau câștigat, povestea Anastasiei Soare îți amintește că este loc și pentru tine. Că poți pleca dintr-un apartament modest și ajunge să schimbi lumea pas cu pas, decizie cu decizie. Anastasia Soare nu a avut un drum deschis. L-a construit. Cu fiecare refuz, a găsit o cale. Cu fiecare zid, a inventat o ușă. Astăzi este dovada vie că nicio idee nu e prea mică și niciun vis nu e prea îndrăzneț.

Pentru noi, la Bookzone, «Conturul unui vis» nu este doar o autobiografie. Este o scrisoare deschisă către fiecare persoană care simte că nu mai poate. Este dovada că, dacă nu renunți la tine, nici viața nu va renunța la tine”, a adăugat Ioana Mogoșanu, director editorial la Bookzone.

Vedeta a trăit în două țări: România și SUA

Anastasia Soare și-a scris povestea vieții pe două continente, între două lumi atât de diferite, care i-au dat forța de a transforma „ceea ce ești” în „ceea ce poți deveni”. O poveste care vorbește despre curajul de a te reinventa, despre forța credinței și modelând un destin excepțional.

„Am trăit două vieți: una în România, cealaltă în America. Primii ani din viața mea în România m-au format ca persoană, modelându-mi valorile în jurul muncii asidue, hotărârii și tenacității. Aceste calități mi-au revelat importanța perseverenței și m-au inspirat să am mereu curajul de a aspira la mai mult. A doua mea viață, cea din America, a pus la încercare tot ceea ce învățasem în România și chiar mai mult. În America mi-am câștigat încrederea în mine, mi-am perfecționat abilitățile, mi-am ascultat vocea mai presus de orice și am cunoscut un succes pe care nu mi l-aș fi imaginat vreodată. Ceea ce unește cele două vieți ale mele este credința. Credința în destin, credința în mine însămi.

Oamenii mă întreabă adesea care este secretul succesului. Desigur, acesta are mult de-a face cu munca asiduă, construirea unor relații autentice, căutarea excelenței în tot ceea ce faci, hotărârea și dorința de a face întotdeauna mai mult decât ceea ce ți se cere. Acestea sunt principiile după care trăiesc. Dar este vorba și despre ceva mai puțin tangibil și mai degrabă magic, care apare atunci când cultivi o anumită atitudine care te împinge înainte. În cazul meu, este o convingere de neclintit care îmi șoptește la ureche din clipa în care mă trezesc până când adorm și care spune… Poți face orice. Am crezut întotdeauna acest lucru și a fost fundamentul și motorul tuturor realizărilor mele”, scrie Anastasia Soare în volumul „Conturul unui vis”.

