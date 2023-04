În anul 2018, Anca Lungu a renunțat la viața în televiziune, ea prezenta „Observatorul de weekend” de la Antena 1. Tot atunci s-a aflat că era însărcinată cu copilul lui Harry Arampatzis, milionar grec, despre care se spune că este „Regele cosmeticelor”.

După ce au locuit o perioadă în România, ei s-au mutat în Grecia, iar mai apoi la Nisa, unde se află și acum. Fosta prezentatoare de televiziune s-a dedicat exclusiv familiei sale și proiectelor ei din mediul online, are chiar și un blog cu foarte multe rețete.

„Revin cu un proiect la care am lucrat aproape un an”

Acum, ea revine în televiziune cu emisiunea „Viața are gust”, de la Prima TV. E un show gastronomic cu mai multe episoade pe care le-a filmat în sudul Franței, Grecia și Italia. „Revin cu un proiect la care am lucrat aproape un an: 18 episoade filmate împreună cu colegul meu Flavius Medan în restaurantele și bucătăriile restaurantelor de la Mediterană.

Sudul Franței, Grecia și Italia sunt pe harta emisiunii Viața are gust ce va fi difuzată duminica, de la ora 11, la Prima TV. Vă invit să călătoriți alături de mine, să descoperim împreună gusturi și savori, dar mai ales oameni minunați, inclusiv români care s-au stabilit în afara țării și poveștile lor care inspiră”, a transmis ea pe Instagram.

Ulterior, pentru Click, ea a dezvăluit cum a fost convinsă să revină pe micul ecran după o pauză de cinci ani. „Unul dintre motivele pentru care am luat această decizie este publicul meu. În toți acești ani, în care am lipsit de pe micul ecran, o mare parte dintre cei care mă urmăreau la televizor s-au mutat alături de mine în social media, în special pe Instagram, acolo unde sunt foarte activă.

Cu acest public împart zilnic din frumusețea locului în care m-am stabilit. Primesc mesaje de mulțumire pentru energia pozitivă care ajunge la ei și pentru inspirația pe care o găsesc în postările mele. Nu de puține ori, oamenii m-au încurajat să fac mai mult decât atât”, a explicat ea.

„Jurnalismul e o vocație pentru mine. Nu e nimic la care să mă pricep mai bine”

Și a continuat: „Mi-au cerut vlogguri și inclusiv o emisiune în care să păstrez stilul simplu și optimist care le dă poftă de viață. După 15 ani de televiziune în care am intrat în casele oamenilor în cea mai mare parte cu știri negative și tragedii, aleg să las în urmă rolul mesagerului și să fiu eu însămi într-o producție dedicată frumosului și bunului gust.

Un alt motiv al revenirii mele este dragostea pentru meseria pe care am practicat-o atât de mulți ani. În această pauză, în care nu de puține ori m-am gândit să o iau de la capăt într-un alt domeniu, am realizat că jurnalismul ocupă un loc mult mai important în sufletul meu.

Nu e doar meseria cu care m-am identificat și care mi-a adus satisfacție de-a lungul anilor, jurnalismul e o vocație pentru mine. Nu e nimic la care să mă pricep mai bine decât la a căuta povești pe care să le spun mai departe, povești care să bucure și să inspire”.

„Am lucrat în avans pentru acest proiect. Am filmat 18 ediții”

Întrebată dacă i-a fost dor de televiziune, Anca Lungu a explicat: „Nu mi-a fost dor de televiziune, ci de meseria în sine. Mi-a fost dor să spun povești prin intermediul camerei de luat vederi. Mi-a fost dor să pătrund în universul unor oameni minunați.

Am lucrat în avans pentru acest proiect. Am filmat 18 ediții pe parcursul mai multor luni și am redescoperit bucuria de a găsi și de a spune mai departe povești care inspiră, povești care îți dau aripi, poftă de viață sau de mâncare, în funcție de subiect”.

Dincolo de proiectele sale, Anca Lungu se ocupă de familia ei. „Am doi copii minunați și vreau să mă bucur cât mai mult de ei. În paralel sunt cât se poate de activă în mediul online, deși în ultima perioadă, viața a cam bătut lumea virtuală”, a explicat vedeta, care are un băiat cu Harry Arampatzis și o fetiță din mariajul cu Ștefan Lungu.

