S-au iubit timp de 10 ani, însă acum au decis să pună punct relației. Anca Neacșu a confirmat divorțul de soțul de origine turcă. Separarea celor doi pare că a fost de comun acord și nu mai există nicio șansă de împăcare.

„Da, este adevărat. De acum înainte, fiecare pe drumul lui. Am decis amândoi că așa este mai bine. Am fost căsătoriți 10 ani. Atât am de comentat”, a spus Anca Neacșu, în exclusivitate, pentru Antena Stars.

Fosta membră a trupei A.S.I.A susține că vina aparține amândurora și ar fi preferat să se afle despre divorț după ce anunța ea. Momentan, artista se pregătește pentru un concert în Moldova și nu a vrut să dea prea multe declarații.

„Culpă este comună. Asta e, a durat 10 ani. Nu aș fi vrut să se afle încă, aș fi preferat să anunț eu despărțirea. Trebuie să mă liniștesc puțin, acum sunt chiar pe punctul să plec într-un weekend lung, cu concerte, în Moldova. Când voi reveni, după ce mă voi liniști, voi explica ce s-a întâmplat”, a spus Anca Neacșu pentru FANATIK.ro.

Artista a promis că va explica situația după ce se va mai liniști și va termina cu concertele pe care le are de onorat.

Anca Neacșu își cunoscuse soțul în Turcia

De dragul partenerului său, cântăreața se mutase în Turcia. Atunci când s-au cunoscut, Serkan Yaman era implicat într-o altă relație, însă a renunțat la iubita lui pentru a fi împreună cu Anca Neacșu. Partenerul vedetei a mai fost căsătorit, însă a divorțat pentru ea.

„Ne-am cunoscut în Turcia la o petrecere, s-a băgat în seamă cu mine, m-am lăsat greu așa în general, în viața. A urmat să ne scriem mesaje, e-mailuri, pentru că eram la distanță. A urmat un an de pauză, dar am reluat, a venit în România cu inelul. Eu nu eram de acord, nu m-am gândit. El era însurat, mi-a zis după vreo săptămână, are un copil. Omul chiar era nefericit. Eu îmi începusem cariera solo, eram bine”, povestea fosta membră a trupei A.S.I.A la emisiunea „Răi da buni”.

