Datorii uriașe pentru producătorul țigărilor Carpați și Snagov

Cea mai mare parte a obligațiilor financiare este reprezentată de o datorie de circa 14 milioane de euro către Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București. În plus, compania mai datorează aproximativ 3,4 milioane de euro către Romexterra Finance IFN, instituție financiară controlată indirect de omul de afaceri Ștefan Andrei Necula.

Potrivit documentelor analizate de Profit.ro, cererea de deschidere a procedurii de insolvență a fost formulată de Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București. La momentul intrării în insolvență, Fabrica de Țigarete deținea un stoc de aproximativ 315.330 de țigarete, evaluat la peste 2,77 milioane de lei, aflat sub sechestru asigurător.

Compania comercializează pe piața românească mărcile Carpați și Snagov, două branduri cu tradiție în industria tutunului.

Conform datelor Ministerului Finanțelor, un pachet de țigări Carpați este comercializat la prețul de 23 de lei, iar un pachet Snagov la 25 de lei.

În încercarea de a evita insolvența, societatea a solicitat în februarie 2025 modificarea unei înlesniri la plată acordate de ANAF pentru obligațiile fiscale acumulate în principal din accize. Compania a propus un grafic de eșalonare a plăților până în august 2026 pentru o sumă totală de peste 71,4 milioane de lei, aproximativ 14 milioane euro.

Cerere de insolvență depusă în luna mai

La începutul lunii mai, și Romexterra Finance IFN a depus o cerere de deschidere a procedurii de insolvență, invocând o creanță de peste 17 milioane de lei. Potrivit sursei citate, obligațiile rezultate din contractul de credit au fost preluate încă din octombrie 2025 de compania The Winedepot, controlată majoritar (72,2%) de omul de afaceri Adrian Mihail Andronic, Retail Plus Services (22,2%) și Iulian-Sorin Iuroaia (5,5%), potrivit termene.ro.

La finalul anului trecut, Fabrica de Țigarete SRL a fost preluată de Vivinco VNO, societate al cărei acționar majoritar indirect este Mihail Adrian Andronic, cunoscut și pentru implicarea sa în afacerile cu vinuri Murfatlar.

Producția și comercializarea țigărilor Carpați și Snagov au fost realizate în trecut și prin Retail Plus Services, companie care a acumulat datorii fiscale semnificative către stat, în principal din TVA și accize, acestea depășind în prezent 649 milioane de lei.

Compania Tutunul România, controlată de Angelica Ciaușu, s-a opus deschiderii insolvenței Fabrica de Țigarete SRL, aceasta fiind sora omului de afaceri Vasile Ciaușu, implicat în afacerea Murfatlar, conform Newsonline.