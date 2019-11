De Daria Maria Diaconu,

Au trecut șapte ani de la moartea actorului Iurie Darie. Anca Pandrea a fost la Cimitirul Sfânta Vineri din capitală, unde a organizat o slujbă de pomenire și a dat de pomană.

„Lui îi plăceau ouăle umplute, peştele marinat cu ceapă, măsline şi cartofi, friptura de porc, friptura de pui, salata de boeuf, fasolea bătută şi, mai ales, mâncarea de gutui şi de prune. I le-am făcut în fiecare an.

De această dată, i-am spus că n-o să i le mai fac, că s-o fi plictisit de ele. Cu o noapte înainte, m-am uitat în ochii lui, în fotografia prin care vorbesc cu el, şi l-am anunţat că i-am comandat pizza italienească, care îi plăcea. Mental, am simţit că mi-a spus da”, a declarat Anca Pandrea pentru click.ro.

Actrița a mărturisit că a chemat acasă un preot care a sfințit haine care i-au aparținut lui Iurie Darie și care urmează să fie date de pomană.

Anca Pandrea a dezvăluit că ea și Iurie Darie au vrut să înfieze o fetiță.

„Am încercat să facem copii, am făcut tratamente, dar nu am reuşit. Astfel, am vrut să înfiem o fetiţă. Am găsit la casa de copii o frumuseţe de fetiţă blondă, cu ochi albaştri-verzi, am vizitat-o, am vorbit cu directoarea… Însă a apărut tatăl ei din Italia care a început să facă actele să o ia acasă.

Faptul că nu am avut copii e regretul meu. Dar, în acelaşi timp, îmi pare bine că, dar am fi avut, Iura n-ar mai fi avut dragostea permanentă şi imensă cât universul pentru mine, şi eu pentru el”, a spus ea.

Citeşte şi:

Scrisoare deschisa la Mitropolit_page-0001

Descoperirea uimitoare făcută de Microsoft după ce a introdus săptămâna de lucru de patru zile în Japonia

Cum și-a salvat un copil frații din ambuscada din Mexic, în care au fost uciși nouă membri ai familiei sale. A mers 23 de kilometri pe jos după ajutor

GSP.RO Atac fără precedent la adresa lui Halep: "Draga Simona, a venit timpul sa înțelegi"

HOROSCOP Horoscop 10 noiembrie 2019. Gemenii trec peste obstacole