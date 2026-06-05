Expertul juridic a explicat simplu, pe înțelesul tuturor, care sunt pașii prin care se calculează pensia, ce elemente sunt luate în calcul și cum pot evita românii unele greșeli care le afectează punctajul.

În sistemul public de pensii, nu contează doar câți ani ai muncit. Contează foarte mult alte 3 aspecte: cât timp ai plătit contribuții, ce salariu ai avut declarat și dacă angajatorul ți-a plătit efectiv contribuțiile.

Pensia românilor se bazează pe contributivitate, spune Cristina Ștefan, expert în cadrul Departamentului Juridic al BNS, într-un clip video postat pe pagina de Facebook.

Cum se calculează punctajul la pensiile românilor

Ce greșeli pot afecta pensiile românilor și cum se calculează punctajul la pensie. Formulele, explicate de expertul juridic al BNS

Foto: Libertatea

În fiecare lună, salariul este comparat cu salariul mediu brut pe economie. Din această comparație, rezultă punctajul lunar.

Punctajul lunar se calculează ca fiind raportul dintre venitul lunar și câștigul salarial mediu brut.

Punctajele lunare se adună și formează punctajul anual, iar la final rezultă numărul total de puncte de pensie.

Matematic, punctajul anual este raportul dintre suma punctajelor lunare și 12, numărul lunilor anului.

Ce înseamnă contributivitatea

Contributivitatea este principiul de bază al sistemului public de pensii. Pensia depinde de contribuțiile plătite în timpul vieții active. Aici apar și problemele:

  • munca la negru
  • salariile declarate parțial
  • perioadele fără contribuții
  • erorile din evidențe.

Toate acestea pot afecta direct pensia viitoare.

Cum îți verifici online vechimea și contribuțiile

Pe platforma Casei Naționale de Pensii, românii interesați își pot crea cont și pot vedea:

  • stagiul de cotizare
  • contribuțiile înregistrate
  • punctajul acumulat.

Autoritățile recomandă românilor să verifice periodic acest document, măcar o dată pe an, pentru a se asigura că angajatorul nu are întârzieri la declararea stagiului de cotizare.

Greșeli frecvente care pot afecta pensiile românilor

Expertul juridic recomandă românilor să verifice încă în timp ce muncesc unele aspecte referitoare la plata contibuțiilor și existența unor acte, pentru a nu avea apoi surprize neplăcute.

Astfel, cele mai frecvente cinci greșeli care pot afecta pensiile românilor sunt:

  • lipsa verificării periodice. Mulți români verifică datele doar înainte de pensionare.
  • lipsa documentelor. Pot fi carnete de muncă pierdute, adeverințe lipsă sau firme desființate.
  • muncă fără contribuții reale. Au fost cazuri în care salariile au fost declarate parțial sau au existat contracte fictive de muncă.
  • neconcordanțe în evidențe. Situațiile în care românii au muncit, dar perioade lucrate nu apar în sistem, le pot tăia din pensie.
  • încrederea totală că se rezolvă automat. Uneori, corectatea datelor îmn dosarele de pensie poate dura luni întregi.

Se scumpește vechimea, de la 1 iulie 2026

Distribuirea pensiilor românilor, care în mod obișnuit începe pe 1 ale fiecărei luni, va avea un decalaj în iunie 2026. Din cauza zilei libere legale de 1 iunie, Poșta Română a început livrarea pensiilor pe 2-3 iunie.

Conform autorităților, aproximativ 2,1 milioane de pensionari români își primesc veniturile prin intermediul Poștei.

Taloanele de pensie ale românilor se vor schimba, începând din 2027, și vor avea pe ele un cod QR, iar vârstnicii vor mai primi transport gratuit sau redus doar pe baza noului document, conform unui proiect legislativ aflat în dezbatere în Parlament.

Românii care vor să își completeze stagiul de cotizare la pensie prin intermediul unui contract de asigurare socială vor plăti contribuții mai mari începând cu 1 iulie 2026, după decizia Guvernului de a majora salariul minim brut pe economie de la 4.050 de lei la 4.325 de lei.

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