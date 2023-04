Anca Serea și Adrian Sînă formează un cuplu de mai bine de 10 ani și împreună au patru copii. Prezentatoarea mai are doi copii din mariajul cu Filip Poplingher, bărbatul care a fost răpus de o boală cumplită la doar 36 de ani.

Poate că mulți cred că în familia Sînă-Serea este numai armonie, însă vedeta spune că lucrurile stau altfel, de fapt. Într-un interviu pentru ego.ro, Anca Serea recunoaște că se ceartă foarte des cu Adrian Sînă și uneori ajunge să nu mai vorbească cu el chiar și câteva zile.

„Foarte des, chiar. (n.r. se ceartă) În bula magică de iubire suntem, dar oamenii se mai ceartă, se mai împacă. Câteva zile, categoric. (n.r. – au stat fără să vorbească) Doar că el vorbește cu mine, eu nu vorbesc cu el. Ne șicanăm. Ne mai șicanăm uneori, dar este clar că după o anumită vreme mai intervin idei care nu sunt chiar cap în cap, conform așteptărilor lui sau așteptărilor mele. Uneori, da, este nevoie de timp, este nevoie de timp și de spațiu.”

„Acesta este rolul bărbatului, să împace femeia”

Fosta prezentatoare de la Prima TV susține că soțul ei este capul familiei și se ocupă de afaceri, în timp ce ea se dedică mai mult celor 6 copii. David, fiul cel mare al Ancăi Serea, a plecat în Olanda, acolo unde studiază la o facultate de prestigiu.

„Acesta este rolul bărbatului, să împace femeia. Doar zice, dar nu sunt. (n.r. – șefa lui) Nu, suntem amândoi pe același loc. Mai degrabă eu sunt supusă lui, dar nici nu mi-ar plăcea să fiu șefa cuiva, chiar deloc. Poate a glumit, o să îl întreb. Și el este foarte puternic. El este capul familiei, fără dar și poate. De multe ori, ne completăm, sincer vorbind. Nu este o competiție între noi. Pot să spun că eu mă ocup mai mult de copii și de educația lor mai mult decât o face el, dar el se ocupă de partea de business, de creație. Ne împărțim rolul, așa e normal.”

Anca Serea știe că soțul ei are multe admiratoare, însă nu se supără, ba chiar este mândră de succesul pe care îl are. Vedeta îl susține pe Adrian Sînă necondiționat. Când vine vorba despre gelozie, Anca recunoaște că uneori mai face scene de acest gen, însă nu îi controlează niciodată telefonul partenerelui.

„Este normal să fie așa. (n.r. – să aibă fani) Eu mă bucur pentru fiecare succes pe care îl are el, atât pe plan personal, cât și pe plan profesional. Atâta timp cât suntem admirați și iubiți, cred că ne hrănim cu asta. Eu am înțeles acest lucru din primul moment în care l-am acceptat în viața noastră. Este artist, are nevoie de admirație, de susținere, dar până la un anumit punct.

Când oamenii se iubesc, este normal să existe o gelozie, dar împletită cu respect. Nu îți imagina că ne controlăm telefoanele sau gențile. Eu nu mai sunt geloasă de mult, am fost la început, dar nu îmi dă motive să fiu. Nu m-am gândit niciodată, mi se pare lipsă totală de respect să ne controlăm telefoanele. Nici nu are ce să găsească. Nici eu la el, sunt convinsă. Sper că este mai deștept de atât, nu?”

„Cu gelozia, era problema mea, nu a lui”

Anca Serea recunoaște că la începutul relației era foarte geloasă, deși el nu îi dădea motive. Fosta prezentatoare TV este convinsă că nici o femeie nu o poate înlocui în viața lui Adrian Sînă.

„Eram foarte geloasă. (n.r. la începutul relației) Nici acum nu mă duc, ce să fac acolo? (n.r. – la concerte) Am o părere foarte bună despre mine. Dacă ar fi vreodată ca și cineva să mă înlocuiască, ar fi foarte greu să fie acel cineva în viața mea și în viața lui. Nu există competiție, sunt convinsă. Cu gelozia, era problema mea, nu a lui. Nu mi-a dat niciodată motive. Am zis, a avea admiratoare și a fi susținut reprezintă ceva normal, este meseria lui și îl iubesc așa cum este el. L-am acceptat cu bune și mai puțin bune, la fel cum a făcut și el.”

