Anca Serea are o familie numeroasă și se ocupă alături de Adi Sînă de cei 6 copii. Momentan, Anca Serea și Adrian Sînă locuiesc alături de 5 copii, pentru că David, băiatul cel mare, este plecat în străinătate la facultate. David și Sarah, fiica cea mare a vedetei, sunt copiii pe care Anca Serea îi are cu Filip Poplingher, care s-a stins din viață din cauza leucemiei.

De data aceasta, adolescenta a fost în centrul atenției, Anca Serea a pozat alături de Sarah și a făcut declarații despre ea. „Această este una dintre rarele ipostaze în care Sarah a acceptat să facă poze cu mine și îi mulțumesc că mi-a făcut acest cadou minunat ? !

Darul perfect de ziua mea și mă bucur foarte tare că a întregit colecția familiei noastre. Sarei îi mulțumesc și că mă iartă de fiecare dată când uit să-i dau bani de buzunar ori de câte ori pleacă la liceu dimineața devreme“ ☺️ dar pentru aceste întâmplări am găsit soluția perfectă!”!, a transmis vedeta.

Anca Serea spune cât de greu îi e să crească șase copii

Anca Serea se dedică zi de zi copiilor ei. David, băiatul cel mare e la facultate în Olanda, așa că ea are grijă de ceilalți cinci copii. Recunoaște că nu îi e ușor, că uneori e foarte obosită, însă și-a dorit copiii așa că face față oricărei situații. „E normalitatea mea, e viața mea de zi cu zi. Nu am cum să zic că nu mă descurc, deoarece copiii au venit din iubire. Ei sunt tot ce mi-am dorit și, chiar dacă mai am momente în care îmi vine să mă plâng, de exemplu, mă simt obosită, uneori chiar epuizată, mi se pare total aiurea să zic că nu mai pot. Practic, ei sunt viața mea de zi cu zi. Și cu ei mă umplu de energie pozitivă”, a spus ea pentru revista VIVA!.

Și a continuat: „Acestea sunt cele mai frecvente întrebări, cum mă descurc. Ba chiar a început să fie clișeică întrebarea aceasta… ca și răspunsul meu. Mie nu mi se mai pare că fac nimic special. Ei fac parte din rutina mea, din obișnuința mea și îi iubesc. Și atunci când iubești ceva sau pe cineva nu ți se mai pare că faci un efort”.

Anca Serea își laudă însă copiii. Încă de când erau mici s-a implicat în creșterea și educarea lor, așa că acum sunt foarte ascultători, fiecare își respectă programul. „Ei sunt niște copii foarte buni. Chiar sunt niște copii buni și foarte liniștiți. De multe ori îmi vin în întâmpinare, mă ajută, sunt înțelegători. Spre exemplu, mă însoțesc când nu am cu cine să îi las… Noi petrecem foarte mult împreună și cred că de aici vine și faptul că avem o comunicare foarte bună, o relație foarte frumoasă.

Și da, mă întreabă multe mămici cum mă descurc. Și eu pot să le spun mămicilor care au doar un singur copil și care mă întreabă, fiindcă și eu am trecut prin această experiență. Pentru că, uneori, e mai greu doar cu un singur copil. E ca mersul pe bicicletă, scuzați-mi comparația! Cu cât mergi mai bine, cu atât înveți să mergi mai bine și mai corect. Așa cred că este și cu creșterea și educația copiilor”, a mai spus ea pentru viva.ro.

