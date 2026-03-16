Anca Serea își deschide școală. Ce va preda vedeta: „Eu voi fi trainerul principal. Se va achita un onorariu”

Prezentă recent la un eveniment monden care a avut loc în București, Anca Serea a dezvăluit că urmează să își deschidă propria școală, acolo unde chiar ea va fi unul dintre traineri.

Mai exact, este vorba despre o unitate de învățământ unde copiii vor primi lecții de etichetă și bune maniere. Asta după ce Anca Serea a absolvit „Școala de bune maniere, etichete și protocol” din Londra („International Etiquette and Protocol Academy Of London”), prestigiosul loc în care au fost educați, după cum afirmă vedeta, cei mai importanți membri din familia regală britanică.

„Sunt mamă cu normă întreagă. Am un program foarte încărcat și foarte plin de provocări. Sunt în plină derulare a unui proiect de suflet al meu. În curând voi lansa prima școală și primele cursuri de bune maniere, etichete și protocol pentru copiii din România. Muncesc asiduu de mai bine de un an la acest proiect. Acum suntem chiar pe ultima suta de metri cu pregătirile și sunt foarte nerăbdătoare să dăm drumul la treabă în aproximativ două săptămâni. Sediul școlii va fi într-un loc emblematic din București, chiar istoric.

Eu voi fi trainerul principal la această școală. Voi ține cursurile principale de bune maniere, etichete și protocol. La copii nu se poate vorbi de etichetă și protocol, deocamdată. Doar de bune maniere! Se va achita un onorariu, este o școală ca toate celelalte școli, vor fi cursuri… Se implică și Adi Sînă, dar doar cu sfaturi. E un proiect care a impus foarte multă muncă! Eu am absolvit cursurile celei mai prestigioase școli de bune maniere din Londra, este vorba despre școala care educă familia regală de foarte mulți ani”, le-a spus Anca Serea jurnaliștilor de la Click.

