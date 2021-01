„După 35 de ani, am crezut că o să-mi petrec Revelionul singură, uitându-mă la TV. Am găsit primul site de călătorii, m-am uitat la preţ, am vorbit cu o prietenă şi a doua zi aveam biletele de avion, testele COVID au venit cu câteva ore înainte de plecare.

A fost o încărcare de baterii după o perioadă grea. Am purtat desuuri roşii de Revelion şi am fost la un spectacol la resortul unde stăteam. Mi-am zis că 2021 va fi cel mai bun an din viaţa mea”, a povestit Anca Ţurcaşiu în emisiunea lui Teo Trandafir, la Kanal D.

„Nu vreau să mă mai agăţ de trecut nici să-mi mai fac planuri pentru viitor. Trebuie să treacă nişte timp ca să te vindeci. Eu am slăbit opt kilograme după divorţ. Am citit cărţi motivaţionale”, a mai spus Anca Ţurcaşiu la Kanal D.

