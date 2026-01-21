Pe rețelele de socializare, cântăreții și actorii au început încă din primele zile ale lunii ianuarie să posteze fotografii și filmulețe din diferite locații de vacanță. Unii au ales să plece la schi, în timp ce mult mai mulți au mers în țări unde temperaturile sunt foarte ridicate în această perioadă a anului.

Anca Țurcașiu se regăsește în categoria celor care au preferat să plece în așa-numitele „țări calde”, astfel că artista se află în Thailanda alături de Călin Șerban, iubitul ei.

Celebra cântăreață a dezvăluit că va locui timp de două luni în Thailanda, deoarece viața în acea zonă din Asia este una destul de ieftină. Anca Țurcașiu a precizat că a ales cazări care costă aproximativ 100 de lei pe noapte de persoană, iar pentru două mese pe zi scoate din buzunar încă 60 de lei.

Interpreta a mai dezvăluit că, pentru a locui în Thailanda timp de două luni nu plătește mai mult de 12.000 de lei, în total. Ceea ce înseamnă aproximativ 200 de lei pe zi!

„Viața aici are un farmec aparte. Cel mai important este că reușim să fentăm două luni de iarnă, de frig. Costurile pentru traiul în Thailanda sunt extrem de mici. Noi alegem cazări care costă 100 de lei pe noapte de persoană, cu strict necesar de confort, aproape de plajă, aer condiționat, apă caldă, TV, terasă. Iar mâncarea, două mese pe zi, consistente, nu costă mai mult de 60 de lei pe zi. Grosso modo, cu ce mai cumpărăm, ne costă poate 200 de lei pe zi cu totul și cam 6.000 de lei pe lună.

Astfel, ne încadrăm într-un buget minim, având un maxim de confort. Se poate și mult mai ieftin decât trăim noi, alegând cazări pe termen lung, cu maximum 400 de euro pe lună. Sunt extrem de mulți europeni care fac același lucru. O viață avem. Trebuie să facem tot ce putem ca s-o trăim cât mai bine, cât mai confortabil și să ne bucurăm de fiecare zi”, a spus Anca Țurcașiu pentru Click.

