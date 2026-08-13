Croaziere anulate și itinerarii ajustate

Reprezentanții Riviera Travel au declarat că monitorizează constant nivelurile râurilor și informează pasagerii afectați cu până la 72 de ore înainte de plecare. Pentru cei ale căror croaziere sunt modificate, compania oferă soluții precum transferuri cu autocarul, schimbări de itinerar sau de nave, dacă este necesar. În cazul anulării, pasagerii vor primi rambursări integrale.

„Nu am avut altă opțiune decât să anulăm unele croaziere”, au precizat oficialii companiei. Cele mai afectate rute sunt cele de pe Rin și Dunăre.

Alte companii, aceleași probleme

Situația dificilă nu afectează doar Riviera Travel. AmaWaterways, o companie de croaziere de lux, a anunțat ajustări operaționale similare.

„Din cauza nivelurilor neobișnuit de scăzute ale apelor pe secțiuni ale râurilor Rin și Dunăre, au fost necesare modificări ale itinerariilor”, au explicat reprezentanții companiei. Aceștia au adăugat că ajustările pot include schimbări de porturi, locații de îmbarcare sau debarcare, transferuri cu autocarul sau modificări ale programului navelor.

„Fiecare ajustare se face cu prioritatea maximă pentru confortul și siguranța oaspeților noștri”, au subliniat aceștia.

Emerald Cruises și Tours, parte a Scenic Group, a transmis un mesaj similar.

„Europa continuă să experimenteze o perioadă extinsă de vreme uscată, cu temperaturi peste medie și precipitații limitate. Nivelurile râurilor Danube, Rin și Main sunt considerabil mai scăzute decât de obicei, afectând navigația”, au informat oficialii companiei.

Aceștia au precizat că toți pasagerii afectați până la 31 august 2026 au fost notificați și că sunt pregătite alternative pentru a menține experiența oaspeților la un standard ridicat.

Recorduri negative pentru râuri

Conform The Sun, situația este îngrijorătoare la nivel european. Dunărea a ajuns la cel mai scăzut nivel înregistrat vreodată, în timp ce Loire, cel mai lung râu din Franța, a secat parțial în anumite zone. Rinul, care traversează Germania, a înregistrat, de asemenea, scăderi semnificative ale nivelului apei.

Operatorii precum TUI și Viking au avertizat anterior asupra posibilelor perturbări, în contextul condițiilor meteo extreme care continuă să afecteze regiunea.

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