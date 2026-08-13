Sosirea pe lume a fiicei sale a adus o schimbare radicală în viața de zi cu zi a tenorului, reconfigurându-i prioritățile și oferindu-i o perspectivă cu totul nouă asupra a ceea ce contează cu adevărat.

Cum încep diminețile lui Cezar Ouatu

De când a devenit tată, ritmul este altul pentru Cezar Ouatu. Acesta se bucură din plin de momentele petrecute în compania bebelușei și nu se dezlipește de micuță, nici când doarme. El a distribuit pe rețelele de socializare imagini adorabile cu fiica sa, realizate acasă. Fotografiile alb negru îi surprind pe proaspătul tată și pe fiica lui în primele ore ale dimineții.

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Micuța Serena Maria, îmbrăcată într-un body alb simplu și având o suzetă, doarme liniștită și protejată pe pieptul tatălui ei. Într-unul dintre cadre, artistul ține blând mâna pe capul fetiței, într-un gest de afecțiune paternă.

Cezar Ouatu: „Simți cum timpul se oprește”

Mărturisirea făcută de Cezar Ouatu pe rețelele de socializare reflectă trăirile pe care le experimentează în fiecare zi alături de fiica sa. Tenorul a descris legătura profundă care s-a creat între ei de la prima vedere.

„Dimineți de august. Închizi ochii, o ai pe piept și simți cum timpul se oprește și reîncepe de acolo de unde poate niciodată nu ai știut cum două inimi pot bate pe aceeași frecvență și pot avea asemenea conexiune nevorbită, negândită, nebănuită, dincolo de orice graniță! Good morning, my Serena Maria ”, a transmis Cezar Ouatu pe pagina sa de socializare.

Cezar Ouatu a devenit tată pentru prima dată, la sfârșitul lunii iulie, când partenera lui de viață a adus pe lume o fetiță sănătoasă. Artistul a împărtășit marea veste cu urmăritorii săi de pe rețelele de socializare. Fetița a primit numele Serena Maria, iar venirea ei pe lume a fost privită ca o adevărată binecuvântare.



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