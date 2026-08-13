Sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat joi, 13 august, la ora 15.17, o țintă aeriană în proximitatea frontierei fluviale cu Ucraina.

Potrivit Ministerului Apărării, ținta aeriană, probabil o dronă, a pătruns în spațiul aerian național, la aproximativ 3,5 kilometri sud-est de localitatea Chilia Veche, „unde a evoluat timp de aproximativ 12 minute, după care a părăsit teritoriul României spre Ucraina”.

Două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, din cadrul Bazei 57 Aeriană „Mihail Kogălniceanu” , au fost ridicate de la sol la ora 15.20 pentru monitorizarea situației.

Locuitorii din zonă au fost sfătuiți insistent să își păstreze calmul, dar să ia măsuri imediate de adăpostire pentru a preveni posibilele accidente provocate de prăbușirea unor fragmente de drone sau echipamente militare.

Recomandările autorităților

Reprezentanții ISU Tulcea au precizat că durata estimată a alertei este de aproximativ 90 de minute, perioadă în care structurile de apărare monitorizează îndeaproape evoluția situației din zona de frontieră.

Comandamentul de urgență a transmis instrucțiuni clare privind comportamentul pe care populația trebuie să îl adopte în timpul stării de alertă aeriană.

„Există posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian. Păstrați-vă calmul! Adăpostiți-vă în beciuri sau adăposturi de protecție civilă. În lipsa unui adăpost, rămâneți în interiorul casei, departe de geamuri și pereți exteriori”, se arată în mesajul RO-Alert.

Alerte repetate în spațiul aerian național în ultimele 24 de ore

Transmiterea acestui al treilea mesaj vine într-un interval extrem de scurt și confirmă intensificarea atacurilor aeriene desfășurate de forțele ruse asupra infrastructurii portuare ucrainene de la Dunăre, aflate la doar câteva sute de metri de teritoriul românesc.

Prima alertă a fost declanșată în noaptea de miercuri spre joi, fiind urmată de o a doua avertizare emisă joi dimineață.

În ambele cazuri precedente, radarul Armatei Române a detectat pătrunderea unor drone nemarcate în spațiul aerian național, determinând ridicarea de la sol a aeronavelor de vânătoare pentru monitorizarea traiectoriilor de zbor.

Raza de acoperire a mesajelor RO-Alert vizează în principal localitățile din nordul județului Tulcea, aflate în proximitatea porturilor ucrainene Reni, Izmail și Chilia, zone vizate în mod frecvent de atacurile cu drone de atac.

Autoritățile au transmis că populația trebuie să respecte cu strictețe indicațiile din mesajele de urgență până la încetarea oficială a stării de pericol.

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