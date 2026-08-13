Orașe europene unde eclipsa poate fi observată

Traseul eclipsei include mai multe locații din Europa și Africa de Nord. În Gibraltar, totalitatea va dura patru minute și 28 de secunde, iar în Marbella, Spania, trei minute și 21 de secunde. În Cádiz, întunericul va persista timp de două minute și 56 de secunde.

Ceuta și Melilla, exclavele spaniole din Africa de Nord, vor avea o durată de întuneric de patru minute și 49 de secunde, respectiv patru minute și 34 de secunde. Insula italiană Lampedusa va experimenta totalitatea timp de două minute și 56 de secunde.

Locații din Africa de Nord și Orientul Mijlociu

Tangier, Maroc, va fi acoperit de umbra lunii timp de patru minute și 51 de secunde. În Tunisia, orașul-port Sfax va avea două minute și 56 de secunde de întuneric.

Egiptul va fi centrul atenției pentru umbraphili, cei pasionați de eclipse, datorită punctului de maximă eclipsă. În Siwa, totalitatea va dura cinci minute și 33 de secunde, iar în Luxor, aproape întreaga durată maximă: șase minute și 22 de secunde.

În Arabia Saudită, eclipsa va fi vizibilă timp de cinci minute și 53 de secunde în Jeddah și cinci minute și 10 secunde în Mecca.

Rezervări anticipate și condiții meteo

Hotelurile din orașele aflate pe traseul eclipsei sunt deja ocupate în mare măsură. Dr. Kelly Korreck, program scientist pentru eclipse la NASA, a explicat că temperaturile pot scădea cu până la 10°C în timpul totalității, oferind un răgaz de la căldura intensă din aceste regiuni.

Alte eclipse de notat în calendar

Pe 26 ianuarie 2028, o eclipsă inelară va traversa America de Sud și Europa, inclusiv Portugalia (Madeira) și orașe spaniole precum Barcelona și Sevilla. Aceasta va oferi un efect spectaculos de „inel de foc”, însă acoperirea maximă va fi de aproximativ 84%.

Australia și Noua Zeelandă vor fi gazdele unei eclipse totale pe 22 iulie 2028, cu orașe precum Sydney, Queenstown și Dunedin în linia de totalitate.

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