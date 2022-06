„Mama m-a împins cu forța, m-a dus la Școala Populară de Artă și m-am trezit pe scenă cântând, transpirată toată, tremurând pe scena aceea. Nu mi-am găsit locul multă vreme până m-am familiarizat și acomodat cu ceea ce mi s-a întâmplat.

Apoi au început o grămadă de filmări, televiziune, pe vremea lui Ceaușescu vorbesc. Am intrat, în timpul liceului, în turnee, spectacole, filmări, ședințe foto, nebunie”, a recunoscut vedeta.

La doar 14 ani, Anca Țurcașiu debuta în actorie, iar peste doar doi ani, la 16 ani, în muzică. „Am cântat multe cântece ale multor artiști și m-a propulsat, practic, Festivalul de la Mamaia 1986, acela era emblema României. Aveam 16 ani și am luat o mențiune.

Am fost cu Loredana Groza în anul acela, ea a luat trofeul, și de atunci am început călătoria, eu pregătindu-mă în paralel pentru teatru, fiindcă asta a fost viața mea. Și am și dat la IATC în 1989, înainte de Revoluție, și am fost prima sub linie. Au fost acolo niște chestii care s-au întâmplat, nu comentez. Ideea e că nu am intrat din anumite circumstanțe”, a mai spus ea pentru VIVA!

Întrebată de la ce vârstă a devenit independentă financiar, Anca Țurcasiu a dezvăluit: „De la 16 ani, câștigam foarte mulți bani. Acasă îi aduceam pe toți, nu pot să spun că am fost isteață să îi investesc în ceva, să fac afaceri. Și astăzi, nu știu, dacă mă pui să vând ceva, mai bine ți-l fac cadou decât să îți vând ceva.

Nu pot să fac așa ceva și nici nu voi face. Raportarea mea la bucurie și la viață este cu totul alta, am alte sisteme de valori, alte bucurii și alte principii. Mă raportez strict la sufletul meu, la memoria mea, la amintirile mele. Dacă investesc în ceva, investesc în călătorii, prieteni, în meseria mea”, a încheiat ea.

