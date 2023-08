Tatăl Ancăi Țurcașiu a împlinit astăzi 86 ani de viață. Emoțiile au cuprins-o pe artistă și le-a mărturisit tuturor cât de important este acesta pentru ea.

„El e TATA.E cel care m-a învățat ce înseamnă iubirea. E cel care mi-a dat aripi să zbor! E cel pe care-l iubesc „definitiv”, așa cum spune el despre mine când își exprimă dragostea. Datorită lui sunt azi ceea ce sunt, pentru că în loc să-mi citească povești, seara la culcare, îmi citea poezii…

Așa am ajuns actriță. Iubind poezia.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

El e cel care întotdeauna a avut o vorbă bună, un zâmbet, o încurajare pentru toate situațiile prin care am trecut în viața asta. Azi e ziua lui. Împlinește 86 de ani. Sunt atât de fericită că ESTE. LA MULȚI ANI, TATA! TE IUBESC „DEFINITIV”!”, a scris Anca Țurcașiu în mediul online.

Cum se menține artista în formă

Anca Țurcașiu, 53 de ani, este una dintre prezențele feminine din showbizul românesc care par că au găsit fântâna tinereții. Invitată în cadrul podcastului Adinei Alberts, artista a detaliat câteva amănunte din rutina ei cotidiană, care, alături de dieta strictă, fără carne, lactate și fructe, o țin cu o siluetă de invidiat și un chip luminos.

Recomandări 10% dintre români au de patru ori mai mulți bani decât cei mai săraci 40% dintre compatrioți. Cum se va reflecta asta în alegerile din 2024

„Vizavi de mâncare și de mișcare am rigori stricte. Mi-am cumpărat greutăți, lucrez acasă singură. Am lucrat cu antrenori, știu ce înseamnă să faci fitness. Meseria mea presupune să fiu în formă, să am un tonus bun.

Eu mă iau la întrecere cu generația de 20 de ani! Eu nu obosesc, ei da! Am ritualuri de pace dimineața, am multe chestii pe care le fac. Nu sunt zen, țopăi într-un picior, am și eu frustrările mele. Sau pot să plâng în hohote. Nu sunt perfectă, dar mă străduiesc. Ca să fiu o variantă mai bună a mea, azi, decât am fost ieri”.

