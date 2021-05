Anca Țurcașiu s-a reinventat profesional. Ce face acum actrița: „Pot preda în școli particulare”

În pandemie, Anca Țurcașiu, la fel ca mulți alți artiști din România, nu a mai putut urca pe scenă. Actrița mărturisește că „a fost cu-adevărat un șoc psihologic”.

„M-a trezit pandemia. Brusc, m-am pomenit că nu mai aveam meserie: teatrele, sălile de spec­tacole se închiseseră… „Eu ce fac acum? Pentru că nu ştiu să fac altceva.” Am fost ca un pianist că­ruia, peste noapte, i s-a luat pianul! A fost cu-ade­vărat un şoc psihologic! Un șoc pe care însă l-am depășit și, practic, am izbutit să iau viaţa de la capăt”, a declarat ea pentru Formula As.

Apropiații au ajutat-o să treacă peste momentele dificile, dar și felul ei de a fi.

„Spre norocul meu, am avut ală­turi oameni care m-au sprijinit foarte mult: copilul meu, tatăl meu şi câţiva prieteni adevăraţi. Dar m-am ajutat şi singură, prin atitudinea mea „mili­ta­ră”, rigu­roasă şi curajoasă, fără teamă în faţa provocărilor. M-am născut cu o genă puternică”.

A avut mai mult timp pentru ea, așa că actrița s-a pus serios pe citit. Așa a inventat un curs dedicat elevilor de gimnaziu și liceu.

„Eu sunt dispusă ori­când să învăţ lucruri noi, sunt dispusă să fac orice ca să pot să trăiesc şi să merg mai departe. Aşa că şi acum, deşi mi s-a interzis, mi s-a furat meseria pe care am făcut-o treizeci şi cinci de ani, n-am stat să plâng în pernă şi nu m-am lăsat învinsă de deznădejde. M-am apucat şi, vreme de trei luni, am studiat douăzeci de cărţi. Apoi, în baza informaţiilor învăţate de acolo, am inventat un curs de „Arta conversaţiei şi ţinuta în societate”, dedicat, deocamdată, elevilor de gimnaziu şi de liceu, curs pe care am început să-l predau online.”, a spus artista pentru aceeași sursă.

Anca Țurcașiu iubește meseria de pedagog, a făcut și cursuri, aceasta poate preda în școli particulare.

„Aşa, m-am reinventat pro­fesional! Eu oricum iubind foarte mult activitatea de pedagog: o practic de… nici nu mai ştiu când! De fapt, toată viaţa, în paralel cu cariera artistică, am lucrat şi cu copiii. Am făcut inclusiv un curs de for­mator, astfel încât am dreptul legal, „cu acte în regulă”, cum se spune, să predau în şcoli particulare. Apoi, când s-a putut, am reluat şi cursurile pe care le predau de mulţi ani la grădiniţa mea şi, la un moment dat, am iniţiat şi un alt curs, în­tr-un program de after-school.”, a mai adăugat ea.

Pe lângă aceste cursuri, Anca Țurcașiu a absolvit și o școală de design de interior. A avut chiar și primul proiect a amenajat casa unor clienți.

„Am dreptul să practic această profesie oriunde în România şi în Europa. Însă, până acum, îmi exersasem imaginaţia, în domeniul ăsta, doar în beneficiul prietenilor. Abia de curând am încheiat primul proiect de design de interior, ca profesionist.”, spune ea pentru formula-as.ro.

La muzică și la actorie nu renunță, o să o vedem în continuare la concerte, pe scenă.

„Nu, nu am renunţat la muzică, pentru că muzica nu e pentru mine doar o meserie, este o chemare, este ceva care ţine de sufletul meu.”, a mai dezvăluit Anca Țurcașiu.

