„Nu mai există cale de întoarcere”

„Am avut o convorbire telefonică foarte bună cu Mark Rutte, secretarul general al NATO, în legătură cu Groenlanda”, a scris Trump pe Truth Social.

„Am fost de acord cu o întâlnire a diferitelor părți la Davos, în Elveția. Așa cum am spus foarte clar tuturor, Groenlanda este esențială pentru securitatea națională și mondială. Nu mai există cale de întoarcere – toată lumea este de acord cu asta!”, a precizat liderul SUA.

Președintele american Donald Trump, 79 de ani, a publicat acum o fotografie cu el, secretarul său de stat Marco Rubio și vicepreședintele J.D. Vance, în care plantează un steag pe teritoriul groenlandez. Foto: Truth Social.

Totodată, Donald Trump a adăugat: „Statele Unite ale Americii sunt cea mai puternică țară de pe glob datorită reorganizării armatei noastre în timpul primului meu mandat, reconstrucție care continuă într-un ritm și mai accelerat. Suntem singura PUTERE care poate asigura PACEA în întreaga lume – Și se face, pur și simplu, prin PUTERE!”.

„OUR hemisphere”

Într-un nou gest controversat, Trump a distribuit ulterior o hartă falsă, apărută pe fundalul unei fotografii reale realizate în timpul unei vizite a liderilor europeni la Washington, care arăta Canada, Groenlanda și Venezuela sub drapelul Statelor Unite.

Donald Trump, un nou gest controversat. Foto: Truth Social.

Președintele american se arată din ce în ce mai preocupat de faptul că, în opinia sa, Canada nu va putea să-și apere în mod corespunzător granițele în fața unei potențiale amenințări din partea Chinei sau a Rusiei, el argumentând că Ottawa ar trebui să cheltuiască mai mult pentru apărare.

Trump a alimentat și discursul expansionist care circulă tot mai des în cercurile MAGA: ideea unei „sfere naturale” de influență a SUA asupra întregii emisfere vestice. În aceeași logică, au circulat în ultimele săptămâni reprezentări și „hărți” care redesenează simbolic regiunea, Canada apare tratată ca un apendice american, iar retorica despre dominația SUA în „OUR hemisphere” (emisfera noastră) a devenit o etichetă politică.

Ulterior, Donald Trump și-a îndreptat apoi atenția asupra Marii Britanii, criticând acordul prin care Londra a acceptat să cedeze suveranitatea asupra Insulelor Chagos către Mauritius. Trump a acuzat Regatul Unit că „plănuiește să ofere Insula Diego Garcia, locul unei baze militare vitale pentru SUA, către Mauritius, fără absolut niciun motiv”.

Pe de altă parte, Canada schimbă direcția în politica externă: premierul Mark Carney a semnat un acord istoric cu China, marcând o tranziție strategică semnificativă în relațiile comerciale, potrivit BBC.

„Luăm lumea așa cum este, nu așa cum ne-o dorim”, a declarat Carney vineri, justificând decizia de a colabora cu Beijingul, în ciuda controverselor legate de drepturile omului.





