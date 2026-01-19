Primele impresii ale clienților după deschiderea Carrefour duminica

Ken Den Hondt (41 de ani) și fiul său Lars (8 ani) au profitat de noul program pentru a-și face cumpărăturile de dimineață. „Cred că nu toată lumea știe încă despre deschiderea de duminică, pentru că a fost destul de liniște”, a spus Ken.

„În timpul săptămânii nu am întotdeauna timp sau chef să fac cumpărături, așa că acum am cumpărat pentru toată săptămâna”. Lars a avut libertatea să aleagă chipsurile preferate, în timp ce tatăl său a decis restul cumpărăturilor.

„Prietena mea este expertă în planificarea meselor, așa că ne descurcăm cu acest cărucior până la finalul săptămânii”, a adăugat Ken.

În interiorul magazinului, Theofiel Daems, un pensionar de 76 de ani, răsfoia pliantele promoționale. „Cumpăr mereu de la Delhaize și Carrefour, așa că e bine că acum am această opțiune și duminica”, a spus el.

Cu timp liber la dispoziție, acesta își alege cu grijă cele mai bune oferte. „Era o reclamă bună la o pijama de 20 de euro, dar modelul era ciudat. Am cerut ajutorul unei vânzătoare, care mi-a arătat ceva mai clasic la același preț. Sunt foarte mulțumit.”

Pentru Els Grumiau (21 de ani) și Jasper Mampaey (24 de ani), noul program al magazinului s-a dovedit convenabil. Cei doi obișnuiesc să viziteze cimitirul din Deurne în fiecare duminică și acum își pot cumpăra produse de patiserie proaspete în drum spre casă. „Produsele de patiserie de aici sunt mai bune decât la Albert Heijn”, a spus Els. „Și nici nu trebuie să stăm la coadă la brutărie.”

Kevin Van Merode (26 de ani) a venit împreună cu fiul său Lewis pentru a cumpăra rapid fish sticks, biscuiți și bagels. „Citiserăm online că și magazinele Carrefour se vor deschide duminica, așa că a fost perfect că astăzi a fost prima zi”, a explicat el.

Spor de 50% pentru angajații Carrefour care lucrează duminica

Deschiderea magazinelor Carrefour duminica vine în urma unui acord semnat la finalul anului 2025 între conducerea lanțului și sindicate.

Angajații pot alege dacă lucrează sau nu în această zi, iar cei care optează pentru muncă duminica primesc un spor salarial de 50%.

„Va trebui să o facem, altfel rămânem în urmă”, a declarat un angajat din Borsbeek, care a preferat să rămână anonim. „Pentru mine, nu e o problemă. Poți lua o zi liberă în timpul săptămânii. În funcție de situația personală, fiecare poate decide. Și bonusul financiar este binevenit.”

În contextul unei competiții acerbe între lanțurile de supermarketuri, Delhaize, Albert Heijn, Intermarché, Jumbo, Spar și OKay sunt deja deschise duminica, iar Carrefour s-a aliniat acum acestei tendințe. Însă lanțuri precum Colruyt, Lidl și Aldi încă nu au adoptat acest program.

