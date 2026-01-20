Vagonul 4, unul dintre cele mai grav lovite

Robert se afla în vagonul 4 al trenului care venea din Madrid, grav avariat în urma coliziunii. Imaginile surprinse imediat după impact arată pasageri dezorientați, încercând să înțeleagă ce s-a întâmplat.

„Am simțit că frânează puternic și eram în linie dreaptă. În momentul ăla mi s-a părut foarte ciudat”, a povestit Robert Bratu, în exclusivitate pentru Televiziunea Română.

Gestul instinctiv, învățat în copilărie, l-a ajutat să scape doar cu răni ușoare, deși vagonul în care se afla a fost printre cele mai afectate: „Bunicul meu era mecanic de tren și mi-am adus aminte imediat de el. Am pus picioarele pe scaunul din față. La câteva secunde a venit bubuitura. Oribil.”

Primul său gând a fost să își anunțe familia că este în viață: „Am trimis mesaje imediat, ca să știe că sunt bine. După aceea am încercat să ajut oameni din jur”, a spus românul.

„Au fost două trenuri implicate. Primul a deraiat, iar al nostru s-a izbit de el. Trenul nostru a avut cele mai multe victime. Ajutorul a ajuns mai greu, pentru că accesul era dificil. Cred că a durat 40 de minute sau chiar o oră.”

„Am momente când îmi vine să plâng”

Cu lovituri și dureri, Robert Bratu a fost transportat la spital, unde a rămas sub observație până dimineață. Medicii au stabilit că rănile nu îi pun viața în pericol, iar românul a fost externat.

„Am momente când îmi vine să plâng. Îmi amintesc ce s-a întâmplat și nu îmi place deloc”, a mărturisit el.

În zilele următoare, va rămâne acasă pentru a se recupera, înainte de a se întoarce la serviciu.

Mai mulți români, printre victime

Ministerul Afacerilor Externe de la București a confirmat că printre victime se află și cetățeni români. MAE a transmis că acordă asistență consulară prin Consulatul General al României la Sevilla și că menține legătura cu autoritățile spaniole.

„Autoritățile române monitorizează îndeaproape situația și mențin contactul cu autoritățile spaniole”, au transmis reprezentanții MAE.

Un tânăr român era în timpul unui apel video cu familia sa în momentul impactului: „În momentul accidentului, era într-un apel video cu familia sa. Telefonul i-a zburat din mână. Au trecut câteva ore chinuitoare până când familia sa a aflat în sfârșit că este bine, că supraviețuise accidentului”, notează presa spaniolă. „Era o conversație obișnuită, când dintr-o dată ecranul s-a stins. A fost teribil să nu mai știm nimic de el”, a povestit unul dintre membrii familiei pentru presa spaniolă. Orele care au urmat au fost marcate de panică și îngrijorare, până când tânărul a reușit să ia din nou legătura cu cei dragi.

Accidentul feroviar din sudul Spaniei s-a soldat cu cel puțin 39 de morți și peste 170 de răniți. Zeci de persoane sunt în continuare internate, unele în stare gravă.

