Potrivit surselor Libertatea, Radu Drăgușin și Ioana Stan se căsătoresc civil pe 20 ianuarie 2026, în jurul prânzului, la o primărie de sector din București, într-un cadru restrâns. Chiar dacă evenimentul s-a vrut a fi unul ținut departe de ochii publicului, se pare că Meira Drăgușin și Alex Drăgușin, frații lui Radu Drăgușin, au dat unele indicii că urmează să se întâmple ceva important în familia lor.

Pe Instagram, la story, Meira Drăgușin a postat o fotografie în care apar mai multe rochii de eveniment, în timp ce Alex Drăgușin a mers la frizer. „Ce facem, ne pregătim sau nu? E spectacol! De Champions League”, a spus fratele lui Radu Drăgușin pe Instagram.

Zilele acestea, numele lui Radu Drăgușin a fost în centrul atenției datorită carierei lui sportive. Presa din străinătate a notat că acesta ar putea pleca de la Tottenham Londra la AS Roma, astfel că s-ar întoarce în Italia, un campionat în care s-a descurcat foarte bine.

Din câte se pare, negocierile ar fi intrat în impas, astfel că fotbalistul român ar putea rămâne tot în Marea Britanie: fie la Tottenham Londra, fie la Fulham, echipă care ar fi anunțat că și-l dorește.

Referitor la relația lui Radu Drăgușin cu Ioana Stan, nimeni alta decât fiica fostului viceprimar din Constanța, Gabi Stan, celebrul fotbalist român și-a cerut iubita în căsătorie în toamna anului trecut, iar anunțul a fost făcut prin intermediul rețelelor de socializare de către cei doi tineri îndrăgostiți.

Mai exact, Radu Drăgușin și Ioana Stan au postat pe Instagram mai multe fotografii cu momentul emoționant în care fotbalistul îi oferă inelul de logodnă iubitei lui. „You. Me. Always”, a scris Radu Drăgușin pe Instagram. Ceea ce se traduce simplu: „Tu. Eu. Mereu”!

