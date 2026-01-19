De ce costă mai mult impozitul pentru o mașină Euro 6, față de impozitul pentru una poluantă - Euro 3

Cum se calculează impozitul auto în 2026

Formula actuală împarte capacitatea cilindrică a motorului la fracția de 200 de centimetri cubi și înmulțește rezultatul cu un coeficient specific normei de poluare, potrivit legii publicate în Monitorul Oficial.

Spre exemplu, pentru un autoturism Dacia Logan cu motor de 1.400 centimetri cubi, normă Euro 5, impozitul este calculat astfel: 1400:200 = 7 x 17,6 lei = 123,2 lei.

Diferențe între mașinile Euro 6 și cele mai vechi

Teoretic, mașinile mai poluante ar trebui să plătească mai mult. Însă, în practică, factorul decisiv rămâne capacitatea motorului, nu norma de poluare. Astfel, o mașină mai veche, Euro 4, Euro 3 și chiar non-Euro, dar cu un motor mic, poate plăti mai puțin, deși poluează mai mult. Un exemplu oferit de Observatorul Prahovean arată că un autoturism modern Euro 6, cu motor de 2800 cm³, va avea un impozit de 2.116,8 lei, în timp ce pentru o mașină veche Euro 3, cu motor de 1600 cm³, se va plăti doar 156 de lei, deși emisiile sale sunt considerabil mai mari.

Astfel, noul sistem continuă să taxeze mai mult mașinile cu motoare mari, indiferent de cât de ecologice sunt, și să favorizeze vehiculele mai mici, chiar dacă acestea pot fi mai poluante.

Principiul „poluatorul plătește” nu prea iese

Ovidiu Bunget, specialist în fiscalitate și profesor la Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor de la Universității de Vest din Timișoara, a explicat pentru Libertatea că principiul „poluatorul plătește”, pe baza căruia au fost calculate noile impozite pentru mașini, este aplicat „incomplet și incosecvent”.

„Noua propunere redistribuie sarcina fiscală astfel încât crește impozitarea autoturismelor comune, reduce taxa unor vehicule cu impact urban ridicat și urmărește mai degrabă un obiectiv bugetar (n.r. – colectarea unor sume mai mai mari) decât un obiectiv real de mediu”, a explicat Ovidiu Bunget.

Expertul în fiscalitate a subliniat că scopul ecologic al noului sistem de impozitare este atins parțial.

„Pentru a fi cu adevărat o politică ecologică, sistemul de impozitare ar trebui să includă criterii precum emisiile reale de dioxid de carbon, vechimea mașinii, rulajul anual, utilizarea urbană și nu doar o capacitate cilindrică sau norma euro”, a mai declarat el.

Expertul mai susține că „problema este mai degrabă bazată pe o logică de atragere a veniturilor la bugetul local. Guvernul are tot interesul să crească veniturile la bugetul local pentru a reduce cererile din cote defalcate din impozitele globale. De fapt, vorbim de un compromis fiscal. Puțină logică de mediu, multă logică de venituri la bugetul local și, evident, o redistribuire a sarcinii fiscale între contribuabili”.

