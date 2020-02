De Andreea Romaniuc Archip,

Deși ne așteptam să ne dea marea veste că va deveni din nou mamă, Anda Adam și-a schimbat prioritățile. „Nu, pot să vă spun sută la sută că nu e în plan anul acesta, pentru că am o listă de vreo 20 de lucruri prioritare și ar fi practic imposibil să mă apuc de făcut copii. Nu, dacă o să mă vedeți cu burtă, înseamnă că am mâncat prost, nu înseamnă că am burtă pentru că sunt însărcinată, exclus”, a declarat Anda Adam, pentru Libertatea. Preocupată de carieră, artista are deja agenda făcută pentru lunile următoare. „Am niște priorități: voi fi imaginea unui produs alimentar cu foarte multe proteine, voi lansa o piesă în limba engleză peste o săptămână, după care un tur de emisiuni de promovare pentru piesa pe care o lansăm și am multe cântări afară”, a adăugat ea.

Și-a operat nasul după 8 ani de chin

Recent, artista a trecut printr-o intervenție chirurgicală, rezolvându-și astfel o problemă de sănătate. „Acesta este noul nas, arată super! Vă recomand, dacă aveți o problemă de sănătate, să apelați la chestia asta. Pentru că eu cred că nu trebuie să stăm cu lucruri care nu ne plac, plus că aveam o deviație de sept pe partea dreaptă, foarte rea, care îmi dădea bătăi de cap și 8 ani m-am chinuit să mă decid să îmi fac această operație la nas”, ne-a povestit Anda, marți seară, la avanpremiera filmului „Păsări de pradă și Fantastica Harley Quinn”.

Foto: Eli Driu, Video: Cosmin Nistor

