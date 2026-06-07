Medic rezident, mort la Spitalul Floreasca

Un medic rezident în anul V, aflat de gardă la Spitalul Clinic de Urgență Floreasca din București, a fost găsit mort într-o toaletă a unității medicale, în cursul după-amiezii de sâmbătă, 6 iunie. Colegii au încercat să îl resusciteze, însă eforturile acestora au fost în zadar.

Potrivit primelor informații, decesul ar fi survenit în urma unei supradoze autoinjectate. Circumstanțele exacte ale tragediei urmează să fie stabilite de anchetatori.

Medicul intrase în gardă încă de dimineață și era apreciat de colegi, care spun că nu existaseră semnale privind eventuale probleme profesionale.

Acesta lasă în urmă doi copii mici, ambii cu vârste mai mici de trei ani.

Zeci de medici morți în timpul gărzilor

Moartea tânărului rezident vine într-un context tot mai îngrijorător pentru sistemul medical românesc.

Potrivit unor date centralizate de Adrian Istudor, antreprenor și inginer în domeniul aparaturii medicale, cel puțin 46 de medici din România și-au pierdut viața în timpul gărzilor sau imediat după acestea.

„Și medicii sunt oameni, au nevoie de timp de odihnă. Directiva europeană a timpului de odihnă nerespectate, gărzile nu sunt considerate vechime în muncă, gărzile sunt remunerate la nivelul anului 2018, liberul după gardă nu se poate respecta din lipsă de personal. Până când?”, a scris Adrian Istudor, lângă lista cu 46 de nume.

Lista medicilor români decedați în timpul gărzii sau imediat după:

Dr. Ștefania Szabo – director medical și chirurg, Spitalul Județean Buzău (2025) Dr. Emanuel Mirel Luca – rezident, Iași (2025) Dr. Gabriela Ștefănescu – gastroenterolog, Spitalul „Sf. Spiridon” Iași / București (2024) Dr. Carmina Schaas – obstetrică-ginecologie, Maternitatea „Cuza Vodă” Iași (2023) Dr. Lucian Popescu – neurolog, București (2023) Dr. Ionela Tănase – pediatru, Târgu Mureș (2024) Dr. Roxana Moldovanu – rezident ATI, Cluj-Napoca (2025) Dr. Cosana Claiciu – cardiolog, Spitalul Județean Arad (2018) Dr. Adrian Fronea – ATI, Spitalul „Sf. Ioan” București (2018) Dr. Marius Dan Roșoreanu – pediatru, Lipova (2018) Dr. Grigore Lupescu – cardiolog, Spitalul Județean Târgu Jiu (2018) Dr. Marlena Ștefan – ATI/SMURD Galați (2016) Dr. Gabriel Jilavu – ortoped, Botoșani (2012) Dr. Ionel Botezatu – radiolog, Iași (2012) Dr. Cosmin Giubelan – chirurg, Târgu Jiu (2008) Dr. Ovidiu Lucian Bumbea – psihiatru, Alba Iulia (2010) Dr. Viorica Moglan – ATI, Roman (2003) Dr. Szénpeteri [prenume necunoscut] – UPU, Bistrița (2010) Dr. Adrian Stelian Comăniciu – chirurg, Sibiu (2006) Dr. Iosif Sass – infecționist, Mediaș (2013) Dr. Silviu Gotea – UPU, Târgoviște (2016) Dr. Horia Georgescu – chirurg generalist, București (2015) Dr. Mugur Timofte – chirurg, Slobozia (2008) Dr. Mariana Popescu – medic de familie, Brașov (2018) Dr. Sorin Ionescu – chirurg, Cluj (2018) Dr. Radu Bălan – internist, Timișoara (2018) Dr. Emilia Dumitrescu – pediatru, Pitești (2018) Dr. Liviu Marin – cardiolog, București (2018) Dr. Florin Gheorghe – ATI, Galați (2018) Dr. Vasile Anton – chirurg, Craiova (2018) Dr. Ioana Stoica – neonatolog, Iași (2018) Dr. Cristian Dobrescu – ortoped, Brașov (2018) Dr. Dan Cojocaru – medic de familie, Bacău (2018) Dr. Alina Dobre – rezident, Constanța (2018) Dr. Mihai Ionescu – neurolog, Suceava (2018) Dr. Raluca Marinescu – pediatru, București (2018) Dr. Tudor Gheorghe – radiolog, Cluj (2018) Dr. Oana Popa – ATI, Târgu Mureș (2018) Dr. Nicolae Voicu – internist, Buzău (2018) Dr. Gabriela Enache – medic de familie, Iași (2018) Dr. Valentin Moldovan – chirurg, Oradea (2018) Dr. Camelia Stoian – medic de urgență, Timișoara (2018) Dr. Dan Mihăilescu – ortoped, Galați (2018) Dr. Irina Dumitrescu – neonatolog, București (2018) Dr. Florentina Ilie – pediatru, Constanța (2018) Dr. Viorel Filip – Chirurgie Generală, Iași (2012)

Printre cele mai cunoscute cazuri se numără cel al medicului Ștefania Szabo, chirurg și director medical al Spitalului Județean Buzău. Aceasta a fost găsită fără suflare în camera de gardă, în octombrie 2025, după o tură extrem de solicitantă.

În contextul în care primele informații din cazul de la Floreasca indică o posibilă supradoză, în spațiul public au reapărut discuțiile despre testarea periodică antidrog a angajaților din instituțiile statului.

Recent, ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a declarat că drogurile au ajuns și în instituțiile statului.

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