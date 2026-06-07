Ianis Hagi organizează petrecerea de moț a băiețelului său, iar primele imagini de la eveniment au început deja să apară în mediul online. La sărbătoare sunt prezenți membri ai familiei, apropiați și nume cunoscute din fotbalul românesc.

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Decorurile inedite, aranjamentele florale și ținutele atent alese au atras imediat atenția internauților. Printre invitați se numără Gigi Becali.

Ianis Hagi a mărturisit că petrecerea de moț a fiului său este un eveniment special.

„Este o zi specială pentru noi. Ne-am dorit să avem un copil și suntem binecuvântați. Este o zi specială. Sper ca și invitații să se simtă bine și cum am spus, să fim sănătoși și prețuim cel mai mult familia”, a declarat Ianis Hagi, la Prima Sport. De asemenea, Elena a mărturisit cum este să fie mamă pentru prima oară și a ținut să precizeze că ea și Ianis sunt recunoscători pentru ceea ce trăiesc.

„Este cea mai frumoasă experiență de până acum și suntem complet recunoscători pentru tot ce trăim”, a spus Elena Hagi. Giorgios a venit pe lume pe 20 august 2025.

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