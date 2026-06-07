Taxa turistică ar putea ajunge la 20% până în 2030

Planul pentru capitala Olandei face parte din noul acord de coaliție al administrației locale și urmează să fie dezbătut pe 10 iunie.

Amsterdam are deja una dintre cele mai mari taxe turistice din Europa, de 12% din costul cazării sau o taxă fixă de 15 euro pentru excursioniștii de o zi.

Noua administrație propune creșterea taxei la 16% începând de anul viitor, urmând ca aceasta să fie majorată anual cu câte un punct procentual până la atingerea pragului de 20% în 2030.

În documentul oficial, autoritățile explică motivele măsurii: „Amsterdam rămâne o destinație atractivă pentru vizitatori din întreaga lume”.

Totuși, administrația consideră că: „Turismul contribuie la economia orașului, dar, în același timp, pune o presiune semnificativă asupra spațiilor publice, a calității vieții și a facilităților municipale.”

Potrivit acordului, taxa mai mare ar urma să finanțeze proiecte care să facă orașul „mai curat, mai sigur și mai plăcut de locuit” atât pentru rezidenți, cât și pentru turiști.

Autoritățile vor să închidă portul pentru navele de croazieră

Una dintre cele mai radicale propuneri vizează terminalul maritim al Amsterdamului.

Documentul prevede că administrația dorește să închidă portul de croaziere pentru a „pune capăt opțiunii de a ajunge la Amsterdam cu croaziera maritimă”.

Autoritățile intenționează să discute variante alternative împreună cu guvernul olandez și cu administrațiile regionale.

Măsura ar afecta direct industria croazierelor, într-un oraș care primește anual sute de mii de pasageri veniți pe mare.

Primăria vrea să cumpere afacerile din centrul orașului

Planul include și transformarea centrului istoric prin achiziționarea unor clădiri și afaceri.

Potrivit acordului de coaliție, municipalitatea dorește să cumpere sistematic imobile și companiile care funcționează în acestea pentru a remodela zona centrală și a reduce impactul turismului excesiv.

În plus, administrația ia în calcul majorarea taxelor aplicate activităților recreative de pe canale, inclusiv pentru excursiile cu barca, canoele și ambarcațiunile de agrement.

Se renunță la controversatul „Centru Erotic”

Noua conducere locală a decis și abandonarea proiectului privind construirea unui „Centru Erotic”, care urma să ofere spații de lucru pentru lucrătorii sexuali în afara celebrului Cartier Roșu.

În locul acestuia, autoritățile spun că vor sprijini „inițiative la scară mică” menite să reducă aglomerația din centrul orașului.

Anul trecut, locuitorii din Amsterdam au dat în judecată consiliul orașului.

Amsterdam vrea mai puțină promovare turistică

O altă măsură surprinzătoare este reducerea investițiilor în promovarea orașului ca destinație turistică.

Administrația propune diminuarea contribuției către Amsterdam&Partners, organizația care gestionează celebrul brand „I amsterdam”, și orientarea către o „economie mai echilibrată pentru vizitatori”.

Dacă vor fi aprobate, noile măsuri ar putea transforma radical modul în care Amsterdam gestionează turismul în următorii ani, într-un moment în care tot mai multe destinații europene încearcă să limiteze efectele turismului excesiv asupra locuitorilor și infrastructurii urbane.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE