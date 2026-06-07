Diego Garcia, un loc strategic

Planul, conceput de oficialii americani, urmărește preluarea controlului asupra insulei strategice Diego Garcia printr-un tratat bilateral, evitând astfel negocierile și implicarea Marii Britanii.

Conform autorului articolului, „a-i vinde lui Trump ar fi moartea diplomației”. Planul reprezintă doar una dintre opțiunile detaliate într-un document al Casei Albe.

Scopul său este de a oferi alternative la intenția premierului britanic Keir Starmer de a transfera suveranitatea arhipelagului din Oceanul Indian către statul Mauritius.

Pentru a securiza viitorul insulei Diego Garcia, oficialii americani au purtat discuții constante cu guvernul de la Londra. Anterior, în luna aprilie, Marea Britanie pusese pe pauză acordul privind cedarea Insulelor Chagos – unde este situată baza aeriană strategică americano-britanică.

O „mare greșeală”

De altfel, în luna februarie, Donald Trump criticase vehement această înțelegere, numind-o o „mare greșeală”.

Casa Albă are în vedere un plan de cumpărare a Insulelor Chagos de la Mauritius, ceea ce ar putea zădărnici planul lui Sir Keir Starmer de a ceda suveranitatea asupra teritoriului.

Oficialii americani au elaborat o propunere de a ocoli Marea Britanie și de a încheia propriul acord pentru a prelua controlul asupra bazei militare Diego Garcia, importantă din punct de vedere strategic, în contextul incertitudinii cu privire la viitorul acesteia, potrivit The Telegraph.

Aceasta se numără printre opțiunile elaborate de administrația Donald Trump într-un document care vizează oferirea de alternative la planul prim-ministrului, care ar preda controlul insulelor către Mauritius, un aliat al Chinei și Iranului.

A fost ideea lui Scott Bessent

Casa Albă a purtat discuții regulate cu Downing Street despre asigurarea viitorului bazei Diego Garcia, a declarat pentru The Telegraph un oficial american aflat la curent cu discuțiile.

Deși achiziționarea insulelor nu este principala soluție pentru Casa Albă, ideea a fost ridicată direct cu Scott Bessent, secretarul Trezoreriei SUA, care a adus problema în atenția președintelui, au declarat surse.

Războiul din Iran și dezvoltarea forței navale a Chinei ar fi putut reaprinde apelurile pentru menținerea unui lanț global de baze militare strategice.

Poziția strategică a bazei Diego Garcia plasează Iranul la o distanță de atac și permite misiuni de bombardament cu rază lungă de acțiune, non-stop, cum ar fi atacul asupra Teheranului cu bombardiere stealth B-2 Spirit.

Prin urmare, membri de rang înalt ai administrației Trump se tem că predarea controlului către Mauritius, aliat cu China, ar deschide ușa spionajului pe mare.

Capacități strict secrete

În ultimele luni, oficialii au subliniat importanța Insulelor Chagos, insistând asupra capacităților strict secrete.

Ben Judah, fostul consilier special al lui David Lammy pe vremea când acesta era secretar de externe, a declarat pentru The Telegraph anul acesta: „Această bază aeriană are facilități super secrete, super sensibile, care sunt atât de importante pentru ceea ce Marea Britanie este capabilă să facă în lume.”

„În momentul în care înțelegi despre ce este vorba, intri în logica statului profund britanic, trebuie să păstrăm accesul la acest lucru cu orice preț. Nu am fi niciodată capabili să replicăm situația dacă ar trebui să facem totul singuri.” Nu s-a discutat încă un preț pentru Insulele Chagos.

46,7 miliarde de dolari, chiria pe 99 de ani

Inițial, Marea Britanie a plănuit să cedeze insulele către Mauritius și apoi să plătească aproximativ 35 de miliarde de lire sterline (46,7 miliarde de dolari) timp de 99 de ani pentru a închiria din nou baza militară.

Pentru a prelua controlul asupra insulelor, Washingtonul ar trebui mai întâi să permită încheierea acordului lui Sir Keir, apoi să negocieze cu Mauritius, odată ce suveranitatea ar fi fost transferată.

Inițial, președintele a susținut acordul lui Sir Keir de a dona insulele, dar apoi a ales să-l anuleze după ce Starmer a refuzat să permită SUA să folosească Diego Garcia pentru a efectua atacuri asupra Iranului în primele ore ale războiului.

Partidul Laburist spera să adopte un proiect de lege pentru a ceda insulele către Mauritius în 2025, dar nu poate ratifica acordul și nu poate preda insulele către Mauritius fără consimțământul SUA.

În mai multe izbucniri publice de la începutul acestui an, președintele a denunțat acordul ca fiind un act de slăbiciune și „mare stupiditate” și a susținut că Sir Keir „pierde controlul asupra acestei insule importante”, referindu-se la Diego Garcia.

Trump, „foarte dezamăgit” de Starmer

Într-un interviu acordat publicației The Telegraph din 2 martie, el a declarat că este „foarte dezamăgit” de prim-ministru pentru că l-a împiedicat să folosească insula pentru a ataca Iranul.

De atunci, el a lansat atacuri repetate împotriva lui Sir Keir, spunând că acesta „nu a fost un Winston Churchill” și că este responsabil pentru declinul relației speciale.

Marea Britanie se bazează, de asemenea, pe SUA pentru a modifica oficial un schimb de scrisori trimise în anii 1960 și 1970, care formează baza juridică a acordului de partajare a bazei.

„Continuăm discuțiile”

Mauritius a contestat în repetate rânduri proprietatea Marii Britanii asupra Insulelor Chagos în instanțele internaționale, iar miniștrii se așteptau ca Curtea Internațională de Justiție să emită în curând o hotărâre obligatorie pentru transferul dreptului de proprietate asupra acestora.

Hamish Falconer, ministrul pentru Orientul Mijlociu și Africa de Nord, a declarat în luna mai că nu există niciun scenariu în care Washingtonul ar putea cumpăra insulele, insistând că guvernul este „angajat față de acordul pe care l-am încheiat”.

Un oficial american a declarat pentru The Telegraph:

„Continuăm discuțiile regulate cu aliații noștri britanici, în timp ce lucrăm împreună pentru a păstra viabilitatea Diego Garcia ca platformă de securitate regională”. Downing Street nu a răspuns solicitărilor de comentarii.

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