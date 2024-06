Anda Adam și Yosif Mohaci se căsătoresc astăzi. Artista va purta trei rochii de mireasă. Cum arată decorul de la intrarea în restaurant

Cântăreața va purta trei rochii, toate ținutele vestimentare fiind o surpriză chiar și pentru soțul ei, Yosif Mohaci. De altfel, transportul către biserică va fi inedit. Artista și câțiva dintre invitați se vor deplasa de la hotel către biserică cu un autobuz echipat cu DJ și muzică.

„V-am ascultat sfatul și ne vom transporta cu un autobuz. O să fie un limon bar party cu DJ, cu muzică, cu fum, o să fie foarte mișto. Până la urmă o să plecăm de aici de la hotel către biserică, unde ne așteaptă lumea. Tot așa ne vom și întoarce.

În pași de dans ne ducem și ne întoarcem. Mi se pare foarte cool. Nu am mai auzit până acum. Au apărut atâtea probleme și acum am găsit. Voi ați zis bine. Am găsit autobuzul”, a povestit Anda Adam la Xtra Night Show.

Intrarea în restaurantul de lux a fost decorată cu flori. Anda Adam și soțul și-au dorit aranjamente spectaculoase, în special în nuanțe de alb și roz, potrivit Spynews.

De asemenea, Anda Adam și familia ei au făcut pregătirile necesare la hotelul din București, unde au sosit deja invitații din străinătate.

„Noi suntem aici deja pregătiți, pentru tot ce ne trebuie. Am făcut chestia asta (n.r. – închirierea camerelor de hotel) pentru că vrem să ne strângem mai mulți, vom fi în jur de 30, 30 și ceva. Familiile, copiii, domnișoarele de onoare, nașii și finii noștri, ceva prieteni apropiați suntem aici, suntem mulți. Ca să te vezi acasă și să faci astfel încât soțul să nu te vadă, că el nu știe rochia mea de mireasă, o să-i facem o surpriză, e cam greu, dar dacă ai o casă ca a nașilor de la Las Vegas, eu nu am așa ceva. Am luat un apartament cu mai multe camere, încât să fim și cu toți cei dragi împreună și să se putem pregăti separat, fără să ne vedem”, a mai spus artista.

