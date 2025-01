Interpreta și soțul ei, Joseph Adam, s-au apucat de afaceri și pare că le merge din ce în ce mai bine. Cei doi s-au căsătorit anul trecut.

„Anul ăsta îmi doresc să îmi schimb mașina și să îmi iau un Lamborghini. Obsesia mea de când eram mică este cu mașini, sunt o femeie atipică, am o problemă cu mașinile, cu tunningul. Poate că nu degeaba mă cheamă Adam! Sper să îmi realizez visul!”, a povestit Anda Adam pentru Click.

De ceva timp, Anda Adam s-a apucat de afaceri și a devenit dezvoltator imobiliar, iar pentru anul acesta, artista și soțul ei au planuri mari.

„Sunt și dezvoltator imobiliar, am case de vânzare, îi dau bice și cu proiectele în zona de construcții”, a mai completat Anda Adam.

Ultima piesă lansată de Anda Adam la finalul anului trecut , “Bea dacă vrei”, a avut succesul mult așteptat, iar artista este încrezătoare că totul va merge bine pe plan muzical.

„Sunt fericită că piesa mea, remake-ul pe care l-am făcut după “Ionel, Ionelule”, a rupt de Sfântul Ion, “Bea dacă vrei”.

Lumea a dansat și s-a distrat pe melodia mea. Am pregătit un show diversificat, mă bazez pe conceptul nostalgia, am piese diversificate, de petrecere, dând startul cu “Ionel, Ionelule”, plus multe piese plăcute de români, începând de la “Selecta” până la Dan Spătaru, muzică de petrecere românească pe care se distrează toată lumea”, a mărturisit Anda Adam pentru sursa citată.

De ce nu a plecat încă în luna de miere

Anda Adam și soțul ei, Joseph Adam, s-au căsătorit în vara anului trecut, dar nu au avut încă timp să plece în luna de miere.

„Deocamdată nu am plecat în luna de miere și nici nu ne-am făcut încă un plan. În următoarele 4 luni avem niște proiecte foarte importante despre care nu pot da detalii acum dar revin curând”, a mai spus interpreta.

