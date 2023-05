Povestea serialului, o adaptare după producţia turcească „Room 309”, este presărată nu doar cu sare și piper, ci cu toate condimentele care îi vor face pe telespectatori să se adune, împreună cu familia și prietenii, în fața televizorului. „Lasă-mă, îmi place! Camera 609” este genul de serial care stârnește dezbateri și discuții amuzante.

Cine este Anda Sârbei

Absolventă a Universității Naționale de Artă Teatrală și Cinematografică I.L. Caragiale, Anda Sârbei a putut fi urmărită până acum în serialul „Vlad” şi în miniseria „Roslund & Hellström: Box 21”, precum şi în numeroase reclame TV.

În proiectul ce va putea fi urmărit în curând la Antena 1, Anda va juca rolul Evei, o tânără frumoasă, ambiţioasă, talentată şi care îşi cunoaşte valoarea. Pasionată de design interior şi absolventă a Facultăţii de Arhitectură, Eva este singura cu studii superioare din familia ei. Totodată, este şi cea care îşi întreţine familia, aşa că atunci când decide să demisioneze de la locul de muncă, îşi pune familia în pericolul de a-şi pierde locuinţa.

„Eva îmi este un personaj foarte drag, cu care am multe în comun, aşa că îmi e uşor să mă apropii de ea. Este fata serioasă din familia Georgescu, care munceşte mult pentru a-şi îndeplini planurile de viitor, însă o decizie pe care nici măcar ea nu a luat-o, ci mama ei, urmează să-i schimbe drumul. Va trebui să facă alegeri importante, care însă nu se dovedesc a fi bune de fiecare dată. Totuşi, mama şi surorile ei îi sunt alături, tratând cu mult umor şi ironie toate impedimentele.

„Este într-adevăr o provocare şi o bucurie să joc un rol atât de important”

Este într-adevăr o provocare şi o bucurie să joc un rol atât de important în acest proiect. Îmi doream foarte mult să joc într-o comedie romantică, mai ales că este primul serial de gen făcut în România, şi se întâmplă mai repede decât mi-aş fi imaginat. Sper să fie pe placul cât mai multor oameni, pentru că noi şi echipa de producţie punem tot sufletul în ceea ce facem”, a dezvăluit Anda Sârbei.

Cine este Matei Negrescu

Alături de ea, în rol principal în serialul de la Antena 1, telespectatorii îl vor putea urmări din această toamnă pe Matei Negrescu. Absolvent al Universităţii de Arhitectură şi Urbanism Ion Mincu, din Bucureşti, Matei şi-a îndreptat atenţia spre mara lui pasiune, filmul, astfel că în 2013 a absolvit cursurile de actorie cu James Longshore şi Bianca Mina (scenarista „Lia – Soţia soţului”, „Lasă-mă, îmi place! Camera 609” sau „Adela”), iar în paralel s-a pregătit şi cu Dorotheea Petre şi a absolvit şi Şcoala de Duminică din cadrul UNATC.

Au urmat apoi numeroase apariţii în reclame TV, pentru ca în 2015 să debuteze în comedia romantică americană „Crown for Christmas”. Au urmat apoi „The Silent Valley” şi „The Chronic Comedy Show”, unde a jucat, dar a şi scris scenariul, dar şi alte producţii americane între care The Doorman, Royal MatchMaker sau „A Royal Winter”, dar şi serialul românesc „Triplusec”. Din portofoliul lui Matei nu lipseşte nici regia, în 2022 acesta semnând regia „Kickstarter”, un film neo-noir/fantastic cu elemente de comedie neagră, în care a apărut alături de Mădălina Bellariu Ion şi Dragoş Onisei.

„Am fost surprins să fiu chemat la casting pentru un rol de protagonist tocmai când renunţasem la speranţa de a mai juca în ceva la modul serios (apariţiile episodice în seriale, filme sau reclame nu se pun). Probabil că asta m-a ajutat să mă relaxez puţin şi să mă eliberez de presiunea inevitabilă a mizei în momentul în care, ca orice actor la început de drum, simţi că ai putea face acel salt calitativ atât de dorit. Din fericire pentru mine, personajul nu e foarte îndepărtat de mine însumi.

Avem ceva lucruri în comun, iar acolo unde suntem diferiţi, terenul nu mi se pare atât de dificil de acoperit. Victor e un bărbat cu coloană vertebrală şi o busolă morală sănătoasă, responsabil şi dependent de muncă, un om care a suferit din dragoste şi a renunţat la ideea romantică despre relaţii. În plus, mai e şi uşor răsfăţat, perfecţionist şi, ocazional, nevrotic. Personalitatea sa aş zice că s-ar încadra într-un indicator ISTJ în sistemul de clasificare Meyer Briggs (n.r. – unul dintre cele mai populare teste de personalitate de astăzi). Dar ca în cazul oricărui om serios, care jură că nu are nevoie de nimeni în viaţa lui şi că «dragostea e pentru proşti», în spatele faţadei reci se ascunde o sensibilitate şi o dorinţă pentru ceva mai mult decât pragmaticul cotidian. Habar nu are ce mână urmează să-i ofere destinul! (Dramatic drum roll).

Cât despre provocare, pentru că este realmente o provocare, am simţit primele presiuni încă de la repetiţii. Încă mă simt ca un «intrus» printre toţi actorii din distribuţie, între care unii pe care îi admir de mic, iar pe restul de la primele scene la care am avut plăcerea să asist şi să-i văd jucând. Încerc să nu forţez, dacă simt că ceva nu «iese» şi să absorb cât mai mult din experienţa celorlalţi. Din fericire, echipa a fost şi este răbdătoare cu mine şi, pentru prima oară, fac parte dintr-un proiect în care beneficiez şi de un acting coach. Şi asta în sine e un mare cadou; am parte de mai multe situaţii de jucat cu rolul ăsta decât am avut vreodată până acum şi uşor-uşor, pe măsură ce învăţ să mă detensionez, îmi dau seama că este mediul ideal pentru un actor aflat în situaţia mea să se dezvolte şi să se manifeste creativ.

Sunt extrem de recunoscător pentru toată experienţa şi sper ca toţi cei care se vor uita vor empatiza cu personajele şi, în tonul comediei romantice, vor zâmbi urmărind dramele noastre!”, a dezvăluit Matei Negrescu.

Filmările pentru „Lasă-mă, îmi place! Camera 609” sunt în plină desfăşurare

Scenariul ce poartă semnăturile Biancăi Mina, lui Bogdan Cotleţ, Radu Grigore şi Ruxandrei Ion are în prim-plan o poveste de dragoste care nu se încadrează în clișee. Protagoniștii acestui serial nu se îndrăgostesc la prima vedere, ci se întâlnesc dintr-o greșeală, iar din momentul acela se dă startul unei situații de tip domino, în care stângăciile, du-te vino-ul, situațiile comice, dar și cele romantice și emoționante continuă fără oprire. Tot în prim-plan se află și o moștenire foarte mare, care nu se dobândește prin succesiune, ci printr-o condiție specială impusă prin testament. Desigur, moștenirea este foarte dorită de unii și extrem de dorită de alții, ceea ce stârnește o competiție tragicomică în rândul candidaților.

Distribuția serialului este una de excepție și va fi anunțată în curând. Nume consacrate din teatru, film și televiziune, actori care nu au mai apărut de mult pe micile ecrane, dar și nume noi, vor face deliciul telespectatorilor. Filmările pentru „Lasă-mă, îmi place! Camera 609” sunt în plină desfăşurare, în paralel cu filmările pentru cel de-al doilea sezon al proiectului „Lia – Sotia soţului meu”.

