Finala emisiunii de la PRO TV începe la 20.30 și se va termina târziu în noapte cu momentul în care telespectatorii vor afla cine este mare câștigător. Însă înainte ca ultimul act „Românii au talent” să fie difuzat, Libertatea a stat de vorbă cu Andi Moisescu, unul dintre cei mai vechi jurați din show, alături de Andra.

Andi Moisescu are o relație specială cu Adrian Batista, producătorul emisiunii

Întrebat cum simte el trecerea de la emisiunile înregistrate, la cele live, Andi Moisescu ne-a dezvăluit că există o diferență, însă faptul că lucrează de mulți ani alături de Adrian Batista, producătorul „Românii au talent”, îi ușurează cumva munca.

„E o diferență în sensul în care totul se limitează, în timp. Adică noi la live-uri, ok, totul e spontaneitate, noi nu vedem nimic, pentru că n-ar avea niciun farmec dacă am ști ceea ce urmează să vedem. N-am mai avea reacții. Poate unul care e actor de meserie reușește să mai mascheze. La mine, cel puțin, dacă îmi arăți înainte… nu mai vine… adică e mișto să fiu surprins, că e o trăire care vine și generează un text care e unic. După aia intru în niște standarde din astea care practic nu mă mai emoționează cu nimic.

În live, dificultatea este că de regulă apare presiunea asta pe timp. Întotdeauna e o presiune de timp, pentru că toate momentele țin un pic mai mult decât sunt ele gândite și e așa… parcă îl aud mereu pe Batista în cască: «În 10 secunde zi-mi ceva memorabil». Ideea e așa, tema e clară: «Spune-mi în 10 secunde ceva memorabil». Eu pot să încerc să zic ceva memorabil la ce am văzut, dar dacă îmi dai și factorul de timp, 10 secunde… E ceva… Mamă… Lucrez cu Adrian din 1999. De foarte mulți ani”, a spus Andi Moisescu în exclusivitate pentru Libertatea.

Cum s-a schimbat juratul de la „Românii au talent” în ultimii ani

În discuția pe care am purtat-o cu Andi Moisescu l-am întrebat și cum s-a schimbat el în cei 14 ani de când face parte din juriul „Românii au talent”.

„Eu sper că am câștigat ceva înțelepciune în anii ăștia, că dacă n-am făcut asta, înseamnă că e trist. Adică sper din tot sufletul că am câștigat un pic de înțelepciune. De aici vine un pic de echilibru. În principiu nu simt nevoia să mai șochez, încerc să fiu cât mai firesc, cât mai normal. Încerc să păstrez autenticitatea și sigur, pentru că știu că e foarte important, încerc să mai spun și ceva surprinzător, nou, neașteptat, pentru că altfel intri într-o rutină din asta în care: «Da, mă, am înțeles! Ai mai zis asta o dată»”, a fost răspunsul pe care ni l-a oferit Andi Moisescu.

Ținând cont că a folosit cuvinte precum „șochez” și „neașteptat”, l-am întrebat pe juratul de la „Românii au talent” și dacă există momente în care se surprinde chiar pe el cu vorbele pe care le spune în timpul emisiunii de la PRO TV. Însă ne-a dezvăluit că nu s-a întâmplat niciodată acest lucru.

„Să mă surprind eu pe mine? Nu am reușit până acum să fac asta. În principiu, ce spun e rezultatul gândurilor mele. Să mă surprind pe mine, ar trebui să spun ceva ce nu gândesc și să iasă vreo tâmpenie, să fac vreo prostie. Poate doar în sensul rău să mă surprind, dar în sensul bun e destul de greu să mă surprind, pentru că e un rezultat pe care l-aștept”, a încheiat Andi Moisescu.

