Odată cu „Secretul Medalionului”, „Insula Misterioasă” și „Legenda Coroanei”, numele Andrei Gogan a fost din nou în centrul atenției, astfel că am vrut să aflăm chiar de la ea cât de mare a fost investiția în trilogia „Sirenele”.

„Inițial, investiția a fost una accesibilă, dar pe parcurs am realizat că avem așteptări foarte mari de la produsul final, mai ales pe partea de efecte speciale, sunet, post-producție… Și am fost nevoiți să investim mult mai mult decât ne-am propus. Filmul a fost bine primit și sperăm ca pe termen lung, dacă nu obținem un profit direct, măcar să reușim să ne acoperim investiția”, a spus Andra Gogan în exclusivitate pentru Libertatea.

Printre cei care s-au implicat activ în proiectul „Sirenele” s-a aflat și Codin Maticiuc, el contribuind inclusiv financiar.

„Codin Maticiuc a fost unul dintre primii care au crezut în proiect. Și a decis să ne ajute financiar cu o parte din producție. Ne-a fost alături în toate etapele: ne-a ajutat cu locații, cu sfaturi, atunci când ceva putea fi îmbunătățit, dar mai ales cu susținere morală. A vrut să dedice acest proiect fetițelor lui și a fost alături de noi până la capăt. Îi mulțumim mult pentru asta”, a adăugat Andra Gogan.

Ținând cont că numele este o vedetă destul de mediatizată, am întrebat-o pe Andra Gogan și dacă s-ar vedea implicată în vreun proiect TV precum Asia Express.

„Ni s-a propus să participăm și da, ne-ar plăcea. Dar până acum nu s-a concretizat nimic. Dacă ar fi să aleg un partener, ar fi fratele meu, pentru că este persoana din familie cu care lucrez cel mai mult și cu care am cea mai mare conexiune”, a mai spus Andra Gogan în exclusivitate pentru Libertatea.

