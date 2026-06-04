Reactorul de 500 de tone, ridicat la zeci de metri înălțime

Operațiunea a avut loc la reactorul 2 al centralei Hinkley Point C. Piesa ridicată este vasul de presiune al reactorului, una dintre cele mai importante componente ale instalației nucleare, pentru că în interiorul ei are loc fisiunea nucleară.

Vasul de presiune cântărește 500 de tone și are 13 metri lungime. Nu a putut fi coborât direct prin partea superioară a clădirii, pentru că reactorul avea deja montată cupola, instalată anul trecut.

Din acest motiv, piesa a fost adusă mai întâi pe o platformă terestră de transport agabaritic, apoi a fost preluată de Big Carl. Macaraua a ridicat reactorul la câteva zeci de metri înălțime și l-a așezat pe șine construite special, care duc spre interiorul clădirii reactorului.

Coborât în poziția finală cu doar 40 de milimetri spațiu în jur

După ce vasul de presiune a fost mutat lent pe șine în interiorul clădirii, operațiunea a fost preluată de o macara polară montată în zona tavanului. Aceasta are un mecanism rotativ și este folosită pentru instalarea componentelor grele ale reactorului.

Momentul cel mai delicat a fost coborârea piesei în poziția finală. Potrivit sursei citate, reactorul cilindric de 500 de tone a fost coborât având un spațiu de numai 40 de milimetri în jurul său. Această precizie a fost esențială, pentru că piesa trebuia așezată într-o construcție deja avansată, fără să atingă structurile din jur.

Big Carl poate ridica până la 5.000 de tone

Sarens SGC-250 poate ridica sarcini de până la 5.000 de tone în apropierea bazei și aproximativ 2.000 de tone la o distanță de 100 de metri. Macaraua poate duce obiecte până la o înălțime maximă de 250 de metri. Utilajul se deplasează pe două șine paralele, iar structura sa îi permite să mute componente uriașe pe șantier fără să fie demontat și reasamblat pentru fiecare operațiune majoră.

Big Carl funcționează cu 12 motoare diesel Caterpillar, fiecare de 421,5 cai-putere. În total, sistemul dezvoltă 5.058 de cai-putere și pune în mișcare o instalație hidraulică uriașă, care include 64 de motoare Bosch. Pornirea macaralei poate dura până la patru ore, pentru că trebuie încălzite motoarele, presurizat sistemul hidraulic și verificați senzorii.

De ce a fost folosită macaraua uriașă

Pentru reactorul 1, constructorii au folosit un mecanism temporar complex cu scripeți în timpul unei operațiuni similare. La reactorul 2, francezii de la EDF au decis să folosească direct Big Carl, după ce au văzut cât de eficient poate fi utilajul pe șantier.

EDF spune că lucrările la reactorul 2 avansează cu 20-30% mai repede decât cele de la reactorul 1. Explicația este că echipele folosesc experiența acumulată la primul reactor și au găsit metode mai rapide pentru instalarea componentelor grele.

Macaraua Big Carl nu este folosită zilnic, dar devine esențială atunci când trebuie mutate piese de sute de tone, care nu pot fi ridicate de utilaje obișnuite.

Centrala va produce 10% din energia Marii Britanii

Hinkley Point C este una dintre cele mai importante investiții energetice din Marea Britanie. Centrala va avea două reactoare nucleare, fiecare cu propriul vas de presiune de 500 de tone.

Fiecare reactor va produce abur fierbinte, care va pune în mișcare câte o turbină Arabelle. Potrivit PiataAuto.md, turbinele construite pentru noua centrală britanică sunt în cea mai mare configurație din lume și sunt mai lungi decât un avion Airbus A380.

O turbină va produce 1.770 MW de putere electrică. Din această cantitate, aproximativ 170 MW vor fi folosiți pentru procesele de răcire ale reactorului, iar 1.600 MW vor fi livrați în rețea.

Cu două reactoare și două turbine, centrala va avea o putere totală de 3,2 GW. Când va fi gata, Hinkley Point C ar urma să asigure aproximativ 10% din energia electrică a Marii Britanii.

Hinkley Point C este prima centrală nucleară aprobată și construită în Marea Britanie după o lungă perioadă în care astfel de proiecte au fost amânate sau blocate și reprezintă o investiție importantă pentru securitatea energetică a țării, pentru că va putea produce electricitate în mod constant, pe termen lung.

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