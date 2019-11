De Andreea Romaniuc Archip,

De mai bine de jumătate de an, de când l-a anunțat pe soțul ei că vrea să divorțeze, Andreea Antonescu se consideră și se comportă ca o femeie liberă, chiar dacă în acte încă este legată de Traian Spak. Drept urmare, solista iubește și este iubită, cel care a cucerit-o fiind Ștefan Manolache, un tânăr cunoscut în cercurile mondene și, totodată, reporter de la Antena 1. Cei doi s-au cunoscut la mijlocul lunii septembrie la petrecerea Elle și, semn că relația este una serioasă, acesta a introdus-o pe cântăreață în familia lui, prezentându-i deja părinții, care locuiesc la Iași. La rândul ei, Andreea i-a pus față în față pe Ștefan și pe Sienna, fiica ei, cei doi îndrăgindu-se din clipa în care s-au cunoscut.

Andreea Antonescu alături de fiica ei și de iubit

Prin urmare, artista are parte de armonie și fericire în relația de cuplu, însă despărțirea de tatăl fiicei sale stă în continuare sub semnul întrebării, Andreea ajungând la mâna lui Traian, din acest punct de vedere: “Divorțul nu s-a amânat, pentru că noi nu am bătut în cuie o dată, am stabilit pur și simplu că, în momentul în care el va avea posibilitatea de a veni în țară și de a stat aici minimum 30 de zile, atunci vom face și demersul”, a declarat, pentru Libertatea, Andreea Antonescu.

Andreea Antonescu alături de Traian și de fiica lor

Întrebată dacă acest lucru se va întâmpla anul următor, artista a lăsat de înțeles că nu este absolut nimic stabilit, întărind ideea că totul depinde de cel care încă îi este soț în acte și care nu pare tocmai dispus să-și neglijeze afacerile pentru semnarea divorțului: “Habar nu am, știi cum e, viața e plină de surprize, poate mă trezesc mâine cu el aici, nu știu!”, a mai precizat ea.

Recomandări Se anunță o zi grea pentru candidații la prezidențiale: Toni Grecu vine la Maratonul Libertății lui Tetelu!

S-a reinventat total de când a anunțat divorțul

Andreea Antonescu s-a reinventat complet de când a anunțat divorțul. A făcut o schimbare de look, poartă rochii din ce în ce mai îndrăznețe, are un nou iubit, se pregătește de lansarea unei noi piese și are concerte atât solo, cât și alături de Andreea Bălan, cu trupa Andre.

Andreea Antonescu și-a schimbat look-ul

“Viața mea a fost dintotdeauna plină, nu am timp de absolut nimic, abia reușesc să îmi împart timpul între muzică și Sienna, la Galați. Slavă cerului că Ștefan e în București și atunci nu mai trebuie să fac alte deplasări”, a adăugat Andreea Antonescu.

