În cadrul unui interviu acordat recent, Andreea Antonescu a vorbit despre acest subiect. Reacția ei vine la scurt timp după ce a declarat că va părăsi România și se va muta în America, alături de fetele sale.

„Am fost alături una de cealaltă în etapele grele ale vieților noastre. Când era totul bine nu eram prietenele care să iasă la sucuri.(…) Suntem în etapa în care e pauză, liniște, între noi două.

Toate cuvintele mele de laudă la adresa Andreei, n-am cum să nu o respect pentru tot ce a clădit, pentru toată ambiția, determinarea, munca ei, dar mai mult n-aș putea să spun.(…) E foarte simplu. Dumnezeu îți dă oameni în viață pentru anumite perioade de timp, iar când consideră că misiunea lor în viața ta s-a terminat îi scoate.

M-am gândit că, din moment ce sunt acum în acest punct al vieții mele, aici trebuie să fiu. Nu mă mai gândesc «oare dacă?». Trăiesc cu bucurie și cu recunoștință prezentul”, a explicat Andreea Antonescu, în podcastul lui Jorge.

Pe de altă parte, recent, Andreea Bălan a vorbit despre motivele rupturii de fosta ei colegă „Iertăm, dar asta nu înseamnă că poți să și păstrezi o relație cu cineva. Ține și de evoluția celuilalt, ca să rămâi prieten cu cineva, referitor la fosta mea colegă.

Ca să poți să rămâi prieten cu cineva, trebuie ca ambii să fie pe aceeași vibrație, aceeași energie, pe același drum de vindecare. Dacă unul a crescut câteva trepte, s-a vindecat, și celălalt a rămas acolo, e aceeași dinamică proastă. Nu poți să rămâi prieten sau în relații bune, trebuie să pleci. Dar asta nu înseamnă că nu-i urezi de bine și că nu l-ai iertat”, a spus Andreea Bălan, potrivit Wowbiz.

