Andreea Antonescu, în lacrimi la TV. A făcut declarații emoționante despre tatăl ei: „Am fost devastată”

În cadrul unui material filmat într-un salon de tatuaj, Andreea Antonescu a făcut cele mai emoționante declarații. Totul a pornit de la semnificația unui tatuaj.

„Mi-am dorit foarte tare să îmi tatuez numărul 57 pentru că este anul nașterii tatălui meu și totodată un număr care mă urmărește de mulți ani”, a spus ea. Prima întrebare care ar putea apărea este și ce altă însemnătate mai are această cifră, așa că Andreea a continuat: „M-am trezit într-o dimineață, după un vis foarte ciudat, era 5:57, am intrat pe google și când mi-a apărut mesajul «angel 57», nu m-a mai interesat să aflu altă însemnătate”.

În timpul filmării, reporterul „La Măruță” a sunat-o și pe mama Andreei pentru a o anunța despre noul tatuaj. „Sunt de acord”, a spus fără să stea pe gânduri aceasta, iar artista a recunoscut că nu îi spusese mamei, ci îi ceruse părerea fratelui ei, Răzvan.

Ulterior, Andreea Antonescu a făcut o serie de declarații cu o sinceritate debordantă.

„Cea mai grea perioadă a vieții mele a fost perioada în care l-am pierdut pe tatăl meu, am fost efectiv devastată. Au urmat 4 ani de terapie”.

Andreea Antonescu, alături de tatăl ei, mama și fratele artistei

Ea nu a uitat nici despre ziua în care s-a întâmplat nefericitul eveniment: „Era dimineața probei de limba și literatura română de la bacalaureat. Am susținut examenul, am plecat spre Galați. M-am oprit la o benzinărie și am cumpărat 2 ursuleți identici de pluș. Pe unul l-am ținut la căpătâiul lui până s-a terminat înmormântarea și pe unul l-am ținut și am plâns în el. E singurul lucru care mi-a mai rămas”.

Înainte de a încheia discuția, Andreea a recunoscut, cu ochii în lacrimi, ce mesaj ar dori să îi transmită tatălui ei: „În primul rând, i-aș spune de Sienna… și i-aș spune iartă-mă…”.

